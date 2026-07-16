"El acto de resistencia más bello que he visto": The Guardian se fija en los vecinos de un bloque de Lavapiés por cómo lucha contra un fondo de inversión

A cuatro pasos de la famosa calle Argumosa del madrileño barrio de Lavapiés se abre Tribulete. Allí, en su número siete, hay un bloque de vecinos y vecinas que lleva luchando contra un fondo de inversión desde hace más de dos años. Elix compró su bloque a principios de 2024 y comenzaron obras, ruidos, molestias. Los vecinos de allí lo tuvieron claro: todo aquello constituía acoso inmobiliario.

Entonces comenzó su lucha. Es el primer bloque de vecinos que consigue imputar a un fondo de inversión por presunto acoso inmobiliario. La fase de instrucción ya ha comenzado, pero esta batalla no es únicamente judicial. Todo el tejido asociativo y activista de Madrid y buena parte de España conoce el caso, y no únicamente por las sábanas y pancartas que cuelgan de sus balcones.

Los vecinos se están defendiendo también con cultura. Conciertos desde el bloque de bandas como Biznaga, proyecciones, performances artísticas y teatrales como pasacalles con la intervención de artistas como Alberto San Juan, Rocío Saiz o Soleá Morente. Y buena parte de esa lucha creativa se ha recogido en un documental, Soy Tribulete 7, que dirige la periodista Leah Pattem.

Precisamente la propia Pattem ha sido la encargada de dar a conocer todo esta lucha vecinal más allá de las fronteras españolas: es la autora de una extensa columna publicada en el prestigioso medio británico The Guardian en la que narra algunas de las intervenciones que se han realizado en los últimos meses en el bloque. Las vecinas, "presionadas para marcharse por las subidas del alquiler y las agresivas obras, hicieron todo lo que debían", cuenta.

"Hicieron algo que nunca había visto"

Y lo que debían era "organizar reuniones, contactar con el Sindicato de Inquilinas, buscar abogados, hablar con periodistas, crear una cuenta en Instagram para difundir la lucha...". "Pero también hicieron algo que nunca antes había visto", reconoce la periodista y cineasta. "Abrieron sus casas al público e invitaron a músicos a tocar en sus viviendas".

"Un mes después", continúa, "sacaron los muebles a la calle, cocinaban, tejían, jugaban al ajedrez en bata: fue una espectacular representación teatral de la vida cotidiana, pero también una lucha por la supervivencia". Pattem advierte a la audiencia anglófona de The Guardian que desde entonces era consciente de que junto a su compañera documentalista Elisa González no estaban únicamente registrando otra lucha por la vivienda. "Estábamos presenciando el nacimiento de un nuevo movimiento social".

Leah Pattem además es la directora e impulsora de Madrid No Frills, un medio de comunicación y plataforma cultural escrita en inglés y español con la vocación de contar historias comunitarias de la capital española. La autora vive en el barrio de Lavapiés y es una de las directoras del documental Soy Tribulete 7, y sigue el conflicto desde que prácticamente comenzó.

"He observado con admiración como los inquilinos han unido a todo el vecindario, brindando a la gente un propósito y un sentimiento compartido de alegría en medio de una de las crisis de vivienda más graves de Europa", escribe en The Guardian. "Hemos buscado replicar este mismo espíritu al organizar proyecciones comunitarias gratuitas del documental".