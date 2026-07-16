La reacción de Óscar Puente a la decisión de la Audiencia con Begoña Gómez: "Son todo casualidades" 

La Audiencia Provincial ha confirmado que el juicio a Begoña Gómez, la mujer del presidente español, será con jurado popular, tal y como quería el juez Peinado, aunque ha ordenado la supresión de la prohibición de salir del país y la obligación de acudir a los juzgados a firmar cada quince días.

El auto, al que ha tenido acceso 'El HuffPost', no ha tardado en desatar reacciones en el panorama nacional. Uno de los primeros que se ha posicionado al respecto ha sido el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, quien ha querido destacar una "casualidad" en torno a esta decisión.

"¿Lo veis niños?. Son todo casualidades. La Audiencia Provincial casualmente decide hoy enviar a Begoña Gómez a juicio con jurado. No sea que os centréis en la sentencia del TJUE y os desviéis de lo importante", ha señalado el socialista en un mensaje compartido en 'X' (antes conocido como Twitter).

Y es que, tal y como ha recordado el ministro, la decisión se ha dado a conocer justamente el mismo día que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha avalado el grueso de la Ley de Amnistía al considerar que la norma se ajusta al derecho comunitario y que no hay colisión con los intereses financieros ni con la directiva en materia de terrorismo.

Desde la Audiencia Provincial consideran que algunas de las medidas son "innecesarias"

Algunas de las medidas acordadas previamente, como la prohibición de salir del país o la retirada del pasaporte, han sido anuladas después de ser consideradas "innecesarias" al no apreciar "riesgo de fuga". "No aparece suficientemente individualizado ni apoyado en datos concretos que permitan concluir la existencia de una probabilidad real de fuga, descansando en buena medida en consideraciones que no resultan suficientes para sustentar la adopción de medidas tan restrictivas de derechos fundamentales", recoge el auto.