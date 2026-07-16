Comunicado urgente de Burger King tras la polémica de El Xokas: "No representan los valores que defendemos"

Burger King se ha pronunciado sobre su colaboración con el creador de contenido Joaquín Domínguez, conocido en redes sociales como El Xokas. La cadena de comida rápida y el streamer unieron sus caminos a cuenta de la campaña Grand King, en la que colabora con diferentes influencers para crear menús personalizados.

Esta campaña tenía también a Marta Díaz, Peldanyos y Marina Rivers como imagen de marca. Sin embargo, Burger King ha decidido cancelar la colaboración con el streamer gallego. Lo ha comunicado a través de una publicación publicada en las historias de Instagram.

"Respecto a la colaboración de Burger King con El Xokas: Desde Burger King hemos decidido cancelar la colaboración con este creador de contenido de nuestra campaña Grand King", afirman al inicio del comunicado.

"Sus declaraciones no representan en ningún caso los valores que defendemos"

"Queremos dejar claro que sus declaraciones no representan en ningún caso los valores que defendemos como marca y pedimos disculpas a quienes se hayan podido sentir ofendidos por la colaboración", sentencian, dejando claro que la campaña que están llevando a cabo seguirá adelante con los influencers que restan.

Este comunicado se produce días después de varias peticiones en la red social X en las que se pedía a Burger King que se cancelara la colaboración con El Xokas por unas declaraciones que han generado polémica, primero sobre la actriz Ester Expósito y luego por un comentario a un espectador de su directo de Twitch.

Durante un directo, Xokas afirmó que no querría estar con ella por sus ideas políticas, pues para él no vale la pena estar con una mujer "por su pensamiento político": "Esa piba, por su pensamiento político, doctrina, etc, no te vale la pena estar con una tía tan atractiva, es mejor estar con un seis, te lo aseguro".

Días después, un espectador hacía referencia a las entradas del pelo de El Xokas y este, fiel a su estilo, no dudó en responder: "Sí, tengo entradas, ¿qué pasa? También tengo dinero para enterrarte. Efectivamente, he ganado más en una promo en Burger King que tus padres en 20 años trabajando. Venga, sí, cerdito, tengo entradas, sí".