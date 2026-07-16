Quién es James Cox Chambers, 'Fergie', el millonario estadounidense comunista y revolucionario detenido en España y para quien EEUU solicita su extradición

Que Estados Unidos es el país que más multimillonarios alberga no es ninguna sorpresa; sí lo es, sin embargo, que uno de ellos se declare comunista desde que, siendo adolescente, un profesor de historia le recomendara las lecturas de Lenin. James Cox Chambers, a quien se le conoce más como 'Jim' o 'Fergie', no supo en realidad de la fortuna familiar hasta que cumplió los once o doce años. Entonces, según contó a Vanity Fair, "un compañero le enseñó una copia de la lista Forbes 400" y supo que su abuela, Anne Cox Chambers, era una de las diez personas más ricas no solo de Estados Unidos, sino del mundo, gracias al conglomerado que fundó su padre, el bisabuelo de Fergie, James M. Cox. Pero Fergie, un "revolucionario profesional", quiso desentenderse tanto de su familia como de Cox Enterprises. A cambio de unos 250 millones de dólares (no tanto si se tiene en cuenta que el valor de la corporación se estima en casi 30.000 millones), el joven magnate prefirió centrar sus esfuerzos y su dinero en llevar a cabo una revolución socialista y antiimperialista. Al menos en esas estaba hasta que el pasado sábado Fergie, sobre quien pesaba una solicitud de extradición del Departamento de Justicia de EEUU.

Aunque todavía se desconocen todos los cargos que enfrentaría Chambers en su país natal, su familia y amigos han señalado en un comunicado que todo responde a una "persecución política" por su apoyo público a la causa palestina. Según un comunicado que han hecho llegar a la agencia de noticias EFE, Estados Unidos quiere imponerle varios cargos federales que supondrían penas de prisión de hasta 30 años. El Departamento de Justicia estadounidense acusa a Chambers, entre otras cosas, de financiar a Hamás, organizar protestas contra empresas de armamento israelíes en territorio estadounidense y de transferencias de dinero realizadas desde EEUU a Túnez, país donde reside. Su pareja, Stella Schnabel, asegura sin embargo que "lo quieren encarcelar porque usa su patrimonio para apoyar a Palestina y a quienes sufren el genocidio". "Lo persiguen por haber dedicado su vida a construir una sociedad mejor, en lugar de explotar a las personas y lucrarse con la guerra", ha declarado Schnabel.

En principio, este jueves habrá una vista en el Juzgado para decidir sobre la extradición de Chambers, por ahora en prisión provisional en Ibiza. En 2024, después de salir de su país para asentarse en Túnez, Fergie transmitió a la revista Rolling Stone su temor por volver a Estados unidos. "Me recuerda a Alemania en 1932. No digo que nunca vaya a volver a pisar suelo estadounidense, pero el cambio en la opinión pública ha sido una revelación. Puedes organizar, llevar a cabo acciones directas, decir cosas provocadoras y puede que no te persigan con dureza. Pero si haces todo eso y además tienes mucho dinero, te perseguirán sin piedad", dijo al periodista.

Antes de aquella entrevista, la revista acompañó a Fergie a una protesta en Atlanta contra la tala de un bosque urbano para construir en su lugar un campo de entrenamiento policial que se conoce como Cop City (Ciudad de la Policía). Para mayor enfado de Fergie, uno de los principales recaudadores del centro era su primo hermano y CEO del conglomerado familiar, Alex Taylor. Entonces, Chambers ya era conocido en Estados Unidos por participar en diversos actos contra el genocidio. Antes de la protesta en Atlanta, se había encadenado en la entrada de una empresa israelí fabricante de armas en Massachusetts, fue detenido por vandalizar un McDonald’s en Washington o ayudó a fundar la rama estadounidense de Palestine Action, luego rebautizada como Unity of Fields. El millonario abandonó Estados Unidos, de hecho, justo después de que la Policía detuviera a tres activistas de Palestine Action por una acción directa en la sede de la mayor empresa militar israelí, Elbit Systems, en New Hampshire. En aquel momento, comenzó a especularse sobre la posibilidad de acusar a Chambers bajo la ley RICO, la norma usada en Estados Unidos para perseguir a los jefes de las organizaciones criminales, pensada en su día para los mafiosos.

En su idea de hacer la revolución, en 2019 Fergie fundó en un pueblo de Massachussets, Alford, una suerte de comuna socialista bajo el nombre de "Berkshire Communists", que él mismo definió como un "colectivo marxista-leninista revolucionario" que buscaba "promover la formación de un poderoso partido obrero". En su comuna podía vivir gratis (él financiaba todos los gastos) todo aquel que se declarara comunista. Allí podrían entrenar autodefensa en un gimnasio colectivo (el "Gimnasio del Pueblo") vetado a cualquier tipo de cuerpo militar o policial, o directamente a cualquier capitalista, y participar en formaciones en teoría marxista-leninista. Desde Alford, un centro que el Ayuntamiento acabó cerrando por problemas de licencias urbanísticas, Fergie organizaba protestas propalestinas en el país y a través del Colectivo Babochki ("mariposa" en ruso), su núcleo de asesores, financiaba proyectos de ayuda humanitaria en Gaza.

Fergie Chambers, en Túnez en 2024. Chedly Ben Ibrahim/NurPhoto

Además de apoyar a Palestina, Fergie es también defensor de Rusia, una de las cosas que más enemistades le ha generado en la empresa familiar, donde temían que el más díscolo de los herederos pudiera llegar a ser considerado un agente extranjero. En 2022, de hecho, estuvo en el Donbás para apoyar la presencia rusa en la zona. "Llegué preparado para aceptar cualquier realidad que presenciara. Lo que vi fue un pueblo que había pasado por un infierno y se había adaptado a él, manteniendo siempre firme su compromiso con lo que consideran una lucha por la autodeterminación contra la influencia de Estados Unidos y sus aliados", escribió en un diario de viaje. El apoyo de Fergie a Rusia, aunque habla bien de Putin, tiene más que ver con su defensa de lo que en su día fue la URSS. En su comuna en Alford, por ejemplo, se desplazaba en un coche al que había puesto en su matrícula las siglas CCCP (URSS en ruso). En su muslo izquierdo, además, tiene un tatuaje del retrato Stalin junto a otro de Mao.

En España, más de 200 organizaciones (incluyendo asociaciones, ONG, movimientos sociales, sindicatos y hasta trece partidos políticos) han apoyado un manifiesto de la Red Solidaria Contra la Ocupación y la Colonización de Palestina (RESCOP) para exigir "que España diga no" a la extradición de Fergie. "Chambers ha destinado gran parte de su patrimonio a financiar proyectos humanitarios en Gaza y apoyar iniciativas sociales y medios de comunicación comprometidos con los derechos del pueblo palestinos. [...] Permitir esta extradición marcaría un precedente muy peligroso, no solo para la libertad de expresión y la solidaridad internacional, sino también para la capacidad de un gobierno extranjero de extender la represión contra el movimiento propalestino más allá de sus fronteras", escriben en el mencionado texto.

En 2024, al final de su entrevista con la revista Rolling Stone, Fergie defendió su labor asegurando que los movimientos no deben construirse "en el anonimato". "Los verdaderos movimientos los construyen los mártires", consideró "¿Acaso espera morir a costa del pueblo?", pregunta el periodista. Contesta: "¿Ser un mártir? Quiero decir, si muriera luchando contra Estados Unidos, sé que iría al paraíso por ello, puedo afirmarlo. ¿Acaso eso significa que lo estoy buscando? No".