17 personas hacen un 'simpa', dejan una reseña de una estrella y la respuesta del dueño es de estrella Michelín

La hostelería tiene dos mundos: el de la clientela y ese que está detrás de la barra, que más que no verse, no puede comprenderse hasta que estamos allí. Si la mili todavía existiera, ser camarero podría ser un equivalente en muchas ocasiones. Y si no, que se lo digan a los dueños del restaurante Mar D'Amura.

Un grupo de 17 personas fueron a comer y se dejaron un total de 402,80 euros. 'Dejaron' entre comillas, porque realmente hicieron un 'simpa' y, para más inri, dejaron una reseña de una estrella, que puede afectar negativamente a un negocio y más cuando se hace a propósito y sin tener razón.

La reseña, a grandes rasgos, pedía no hacer caso a las buenas reseñas, que eran la mayoría, alegando que era un "sitio pésimo, comida pésima y servicio pésimo, uno de los peores sitios a los que he ido".

Los encargados del restaurante aprovecharon el momento para contactar con ellos, ya que les habían escrito por WhatsApp, aprovechando que tenían guardado el número por la reserva, para advertirles sobre el 'simpa'. "Muchas gracias por tu comentario porque nos das la oportunidad de responderte públicamente", le comentaron en primera instancia.

"Os habéis ido sin abonar la cuenta, 17 personas, de uno en uno, habéis ido desapareciendo. En segundo lugar, tras haber pedido postres y ya haberlos puesto en la mesa, habéis dicho que no los queríais", han continuado.

"En tercer lugar, uno de vosotros ha venido a abonar PERO no quería pagar el entrecot porque no estaba bueno. Ni la grasa habéis dejado, así que lo cobramos, entonces ha decidido que no iba a pagar nada", han añadido en la respuesta. Por último, le han asegurado que como la cuenta pasaba de 350 euros, ya no se consideraría hurto, sino robo.

Por lo tanto, utilizarán las cámaras de seguridad y procederán a denunciarlo ante la policía. "Si os apetece abonar, estaremos encantadas, por lo contrario, estamos en contacto para los siguientes paso", han rematado.

¡Mantente al día con El Huffpost! Sigue todas las noticias desde tu móvil en nuestra APP. Puedes descargarla tanto para Android como iOS.