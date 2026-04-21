Ana Peleteiro se pronuncia sobre si España es racista y firma este alegato en solo 20 segundos

La atleta gallega Ana Peleteiro ha hecho un alegato contra el racismo al ser preguntada por los micrófonos de Teledeporte en la alfombra roja de los premios Laureus 2026, que se celebran este lunes en Madrid y que están considerado como los Oscar del mundo del deporte.

Preguntada por el racismo en los campos de fútbol y en el deporte, Peleteiro volvió a denunciar estos sucesos: "Ni en el deporte ni en ningún lugar, el racismo no tiene que tener cabida".

"En el pasado he dado declaraciones a lo mejor de decir '¡ay, España racista!', pero no creo que todo el mundo tenga que entrar en esa bolsa, España no es racista. Hay racistas como en todos lados", ha sentenciado.

La triplista afirmó que "sí que es cierto que he hablado muchas veces con gente de que a ese mensaje me molesta porque al fin y al cabo como española eso me hace daño".

"Es verdad que eso no quiere decir ni es el ejemplo de una sociedad, es un porcentaje minoritario, pero también es verdad que no se les puede dar espacio en el deporte ni en ningún lado", sentenció.

Además, por eso pidió que estos comentarios se sigan denunciando: "Denunciarlo en la televisión y en los medios es muy importante para que se siga luchando para eliminar a esta gentuza de todos los espacios, no solo en los campos de fútbol porque al fin y al cabo, por desgracia, lo hay en todos lados, un poquito, pero en todos lados".

Un resumen de los premiados

Este lunes, el tenista español Carlos Alcaraz y la tenista bielorrusa Aryna Sabalenka ganaron los premios a mejores deportistas individuales masculino y femenino, mientras que el PSG francés se alzó con el galardón de Mejor equipo.

Lamine Yamal, por su parte, se llevó el premio de Mejor deportista joven y el exfutbolsita Toni Kroos se lo llevó en la categoría de Deportista inspiración. La ganadora del título del estatus de Leyenda fue Nadia Comaneci. Esta es la lista completa: