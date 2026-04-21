Marc Giró se dirige a la ultraderecha cuando le preguntan si "ha huido" de TVE antes de que llegue Vox

Marc Giró está a punto de aterrizar en laSexta. El presentador y humorista catalán llega a la cadena de Atresmedia esta noche con Cara al show, cuyos primeros invitados serán los hermanos Muñoz, más conocidos como Estopa.

Con el dúo catalán, Giró inaugura una nueva etapa en su carrera profesional, marcada por un ascenso muy notable en los últimos años, pasando de La 2 a La 1, y ahora, a laSexta. Precisamente, en una entrevista en El Mundo le han preguntado por esta cuestión.

El cómico catalán ha desarrollado buena parte de su trayectoria televisiva en TVE, donde nunca escondió su afinidad ideológica con la izquierda. Esto le llevó a ser uno de los señalados por Vox, que en más de una ocasión amenazó con entrar con "motosierra" o "lanzallamas" a la cadena pública una vez estuvieran en el Gobierno.

"Son ellos los que deberían tener cuidado"

Preguntado por si ha huido de TVE antes de que llegue el partido de Santiago Abascal, Giró asegura no tener miedo: "Yo no sé si estoy señalado por la ultraderecha, pero me da igual".

Y al hilo de esto, ha hecho una advertencia. "No es que ellos me estén señalando a mí, es que somos nosotras, las demócratas, las que les miramos a ellos muy, muy de cerca", avisa.

"Es la ultraderecha la que tiene que tener miedo de los demócratas. Son ellos los que deberían tener cuidado. ¿Estamos?", añade el nuevo presentador de laSexta, que ya contestó en otras ocasiones a las amenazas de Vox.

"Yo soy como Rufián"

En la entrevista concedida a El Mundo, el humorista catalán también habla sobre la importancia de "ser de izquierdas" en el momento actual. "Yo soy como Rufián, soy optimista. Y pienso con perspectiva histórica", asegura.

Para Giró, "al final las personas de izquierdas siempre acabamos teniendo razón", por cuestiones como "poder divorciarse, poder ejercer tu sexualidad y tu deseo, poder hablar la lengua que tú quieras, donde quieras y cuando tú quieras...".

"Entiendo que haya señores y señoras conservadoras, pero que no teman, que no vienen los bolcheviques ni vamos a asaltar el Palacio de Invierno. No estamos en eso. Que se queden con lo suyo, pero que abran la valla para que podamos pasar. El derecho de paso, eso es lo que reivindico yo", añade Giró.