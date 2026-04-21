Un carnicero lanza una seria advertencia sobre las hamburguesas que "nadie dice claro": "Da igual que sea de confianza"
"Una hamburguesa poco hecha es ignorancia".
El carnicero Mariano Sánchez Díaz, muy popular en las redes sociales con el nombre de @el_as_carnicero, ha lanzado una importante advertencia que afecta directamente a todos aquellos amantes de las hamburguesas poco hechas.
"Si te comes una hamburguesa poco hecha, la estás liando. Y nadie te lo dice claro", empieza dejando claro el profesional, que subraya que "no es lo mismo que un entrecot ni de lejos".
Según explica, el filete es "una pieza entera" cuyas bacterias están "por fuera". Por eso, señala que con "fuego fuerte, sellado", se puede comer con tranquilidad aunque por dentro este rojo, poco hecho.
"Lo que estaba fuera lo metes dentro"
"Pero cuando haces una hamburguesa, tienes que picar la carne y lo que estaba fuera lo metes dentro, lo mezclas todo, así que si la dejas poco hecha no está jugosa, está cruda por dentro con bacterias dentro. Y ahí entran amigas como la escherichia coli o la salmonella, que no avisan, pero cuando llegan te acuerdas de verdad", avisa.
Sánchez resalta que "da igual que sea carne top, da igual que sea de confianza": "Picada es igual a riesgo si no se cocina bien. Un entrecot poco hecho es nivel. Una hamburguesa poco hecha es ignorancia", sentencia.
El médico David Callejo ya lanzó una advertencia similar hace solo unos días: "Cuando cocinamos el filete, acabamos con las bacterias de esta parte externa, aunque el interior esté completamente crudo. Por eso, podemos comer carne poco hecha de forma segura".
Alcanzar una temperatura interna de 75 °C
Pero con la hamburguesa es totalmente diferente: "Cuando trituramos la carne, toda la carne va a estar contaminada. Por eso, hay que cocinar toda la carne al mismo punto. No puede estar el interior menos hecho".
Por eso, su consejo es claro: se debe alcanzar una temperatura interna de 75 °C durante 30 segundos, o cocinarla 4 a 5 minutos por cada lado si no se usa termómetro: "Tienen que quedar bien hechas. Esta carne mal cocinada puede causarte un cuadro de diarrea y vómitos, pero también meningitis, sepsis o daño renal permanente".