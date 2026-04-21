Carlos Alcaraz y Aryna Sabalenka reinan en los Laureus 2026 en Madrid: noche de estrellas, emoción y mensajes con carga social

Madrid volvió a vestirse de gala para acoger por tercer año consecutivo los premios Laureus, una de las grandes citas del deporte mundial, y lo hizo con dos nombres propios brillando por encima del resto: Carlos Alcaraz y Aryna Sabalenka. Ambos fueron reconocidos como los mejores deportistas del último año en una ceremonia cargada de emoción, reivindicación y grandes figuras del deporte internacional.

El tenista español, visiblemente emocionado y con una férula en la muñeca derecha por la lesión que le impedirá competir en Madrid esta semana, fue uno de los grandes protagonistas de la noche. "Ganar dos Grand Slam y ser número uno del mundo es lo que soñaba desde pequeño, pero este premio es muy emotivo", confesó al recoger el galardón, consciente del simbolismo de formar parte de un palmarés que han marcado leyendas.

Una gala llena de nombres propios

La noche no se quedó solo en Alcaraz y Sabalenka. El fútbol, el motor, la natación o el deporte paralímpico también tuvieron su espacio en una lista de premiados que refleja la diversidad y el impacto global del deporte.

El Paris Saint-Germain fue reconocido como mejor equipo del año, mientras que el piloto británico Lando Norris se llevó el premio a revelación tras su irrupción en la élite de la Fórmula 1. También destacó el nadador paralímpico brasileño Gabriel Araújo, premiado por su dominio en la piscina con múltiples títulos y récords.

En otras categorías, el norirlandés Rory McIlroy fue galardonado por su reaparición tras conquistar el Masters once años después, mientras que la estadounidense Chloe Kim fue distinguida como mejor deportista de acción.

Lamine Yamal y Kroos, protagonistas más allá del deporte

Uno de los momentos más comentados de la noche lo protagonizó el joven talento del FC Barcelona, Lamine Yamal, que repitió presencia en el escenario con el premio al mejor deportista joven. Si hace un año sorprendía como revelación, ahora confirma su proyección como una de las grandes figuras del futuro.

También subió al escenario el exjugador del Real Madrid Toni Kroos, que recibió el premio a la inspiración por su labor social a través de su fundación. Su discurso fue uno de los más aplaudidos de la noche, con un mensaje que trascendió el deporte: "Las cosas se están poniendo cada vez peor en el mundo y si defendemos los valores adecuados podemos dar un gran paso adelante".

Un mensaje que va más allá del deporte

La gala Laureus volvió a dejar claro que el deporte no es solo competición. La iniciativa Fútbol Más, nacida en Chile, fue premiada por su impacto social al promover la inclusión en once países, recordando que el deporte puede ser una herramienta de transformación.

Ese espíritu también estuvo presente en el reconocimiento a la mítica gimnasta Nadia Comăneci, premiada como leyenda del deporte. Emocionada, recordó cómo el deporte cambió su vida, en una intervención que puso en pie a los asistentes.

Sabalenka, emoción en femenino

Por su parte, Sabalenka no ocultó los nervios al recoger su premio: "Estoy temblando", confesó entre risas antes de reivindicar el papel del deporte femenino. "Hay muchas mujeres inspiradoras que también merecen este reconocimiento", afirmó, en una gala que volvió a poner el foco en la igualdad y la visibilidad.

Madrid cerró así otra edición de los Laureus con una mezcla de espectáculo, reconocimiento y reflexión. Una noche en la que el deporte volvió a demostrar que, más allá de los títulos, sigue teniendo la capacidad de emocionar, inspirar… y, como recordó Nelson Mandela en el origen de estos premios, cambiar el mundo.