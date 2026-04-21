Enrique Bunbury habla en estos términos de Robe Iniesta

Enrique Bunbury, vocalista y alma de Héroes del silencio, está de ruta por España para presentar su nuevo trabajo De un siglo anterior, con el que saldrá de gira por Latinoamérica, Estados Unidos y España.

El cantante maño ha estado recientemente en Rock FM y ha hablado del fallecimiento de varios de los rostros más míticos del rock en español como son Robe Iniesta y Jorge Ilegal.

El fallecimiento de Robe Iniesta y el de Jorge Ilegal supuso un mazazo para los amantes del rock and roll en español. El vocalista y letrista de Extremoduro falleció a los 63 años el pasado mes de diciembre. Justo un día antes moría otro histórico del rock en España, Jorge Martínez, líder de Ilegales.

"Hoy despedimos al maestro de maestros. Y es que, es unánime, todo el que ha tenido la suerte de trabajar con Robe, después de hacerlo, reconoce ser mucho mejor profesional, y mucho mejor persona", escribió en redes Dromedario Records, discográfica de Iniesta.

La muerte de Robe Iniesta tuvo lugar un año después de anunciar la suspensión de sus últimos conciertos en Madrid y tras haberle diagnosticado un tromboembolismo pulmonar.

Sobre el vocalista de Extremoduro ha dicho que nunca tuvo una relación personal porque nunca lo conoció pero sí tuvo una relación de fan: "Mi relación ha sido de oyente y de admirador, como la de todos y claro que lo sentí".

Con Jorge Ilegal, referente de Los Ilegales, sí tenía una relación personal: "Últimamente, además, nos habíamos visto en distintas ocasiones, nos habíamos escrito, habíamos coincidido en varias cosas. Había colaborado con él en el penúltimo disco de Ilegales y me dolió muchísimo. Fue un palazo. Lo sentí muy profundamente, todavía a día de hoy".

En este periodo de entrevistas, Bunbury también ha hablado de los artistas que están en lo alto de su carrera en la actualidad, como Rosalía. De la cantante catalana y de su creciente fervor religioso ha dicho: "En la música se puede utilizar cualquier temática y puedes crear buenas o malas canciones dentro de cualquier temática".