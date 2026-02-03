Una doctora en Historia Contemporánea da un diagnóstico claro sobre por qué el 19% de los jóvenes españoles alaban el franquismo

Carmen Guillén, doctora en Historia Contemporánea y autora del libro Redimir y adoctrinar. El Patronato de Protección a la Mujer ha estado en La noche en 24 horas, el programa de Xabier Fortes en La2, para hablar del auge del franquismo, sobre todo entre los jóvenes, en España.

Un barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicos (CIS) del pasado mes de octubre reflejó un dato bastante preocupante sobre la percepción que los jóvenes tienen del franquismo.

Según el informe, el 19% de los jóvenes españoles de entre 18 y 24 años consideraba como "buena" la etapa de la dictadura de Francisco Franco. El pensamiento en los adultos tampoco es mucho mejor.

Según resalta el estudio, para un 21,3% de la población los años del franquismo fueron "buenos o muy buenos", mientras que para el 65,5% fueron "malos o muy malos". El punto medio de lo "regular" es del 6,1%.

El diagnóstico de Carmen Guillén

Según la experta Carmen Guillén: "La juventud tradicionalmente es reaccionaria al discurso imperante. Ahora lo 'punky' es ser franquista".

"Hay una especie de querer rebelarse contra el sistema, querer decir que lo que tenemos ahora es muy malo y que lo anterior es positivo. Sin pararse a pensar o analizar porque la mayor parte de esos jóvenes estoy segura de que si supieran minimamente la forma de vivir de una dictadura no abrazarían ese discurso", ha señalado Guillén.

Ha hecho especial hincapié en las mujeres y "esa privación de libertades" y de "cualquier tipo de capacidad es impensable si supieran la gravedad de vivir en una dictadura". Para Guillén, a estos jóvenes les han hablado "de una parte supuestamente amable" que han querido abrazar "y ser reaccionario contra lo que hay ahora".

Lo que dice el CIS en tres puntos clave

Durante varias semanas se destacaron los resultados de la encuentras del CIS de octubre, poco antes de que se cumplieran los 50 años de la muerte de Francisco Franco y la llegada de la democracia a España.

Preguntaron, textualmente: "En general, ¿cree usted que los años de dictadura franquista para España y los/las españoles/as fueron muy malos, malos, buenos o muy buenos?".