Leiva solo necesita un detalle para decir lo que piensa de Trump: está en la imagen

El cantante Leiva fue el invitado de este lunes al programa de La Revuelta, que presenta David Broncano en TVE de lunes a jueves. El artista madrileño de Alameda de Osuna acudió tras ser nominado al Goya a mejor canción con su tema Hasta que me quede sin voz, la canción del documental que hizo y que lleva el mismo nombre.

Leiva, como en cada visita que ha hecho al programa de Broncano ya sea en Movistar anteriormente o ahora en TVE, lo dio absolutamente todo y contestó a todo lo que le preguntó el presentador.

Su implicación fue tan grande que hasta sorprendió primero mostrando un videoclip que grabó con amigos de pequeño y, después, siguiendo la tradición que tiene de regalarle a Broncano una imagen desnudo.

Además, para rematar el programa, el cantante tocó junto a su banda y un coro la canción Hasta que me quede sin voz levantando al público que estaba presente en el teatro y a los espectadores en su casa.

El gesto contra Trump

De hecho, Leiva utilizó esa actuación para dejar clara la postura que tiene sobre el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Lo hizo de una forma diferente, sin necesidad de proclamar grandes discursos, pero con la contundencia de estos mensajes.

Concretamente, Leiva colocó en su guitarra una pegatina con el lema de "Fuck Trump", que en español se podría traducir con un "que te jodan, Trump".

Ese detalle no pasó desapercibido y ha sido comentado en redes sociales por multitud de usuarios. Por ejemplo, uno de ellos ha sido el divulgador musical Javier Decimavilla, que publicó una foto en su cuenta de X y aseguró "la guitarra de Leiva en La Revuelta" junto a un emoticono del puño cerrado.

Leiva y la pegatina de 'Fuck Trump' en su guitarra. TVE

Nominaciones a 'Mejor Canción Original Goya 2026'

