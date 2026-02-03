Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Un experto en seguridad aclara si hay peligro de verdad en las ensaladas de bolsa o no
Virales
Virales

Un experto en seguridad aclara si hay peligro de verdad en las ensaladas de bolsa o no

Rodrigo Carretero
Rodrigo Carretero
Una ensalada de bolsa.
Una ensalada de bolsa.Getty Images

Mario Sánchez Rosagro, Graduado en Ciencia y Tecnología de Alimentos, Máster Nutrición y Salud y profesor en la Universidad Internacional de La Rioja, ha explicado la verdad sobre las ensaladas en bolsa, después de que algunos estudios y expertos hayan hecho dudar a algunas personas sobre su seguridad.

Sánchez señala que últimamente se suelen escuchar cosas como: "Mucho cuidado con las ensaladas de bolsa, ya que hay que lavarlas antes de comerlas". Por eso, explica qué hay de cierto en eso.

Para empezar, el experto señala que las ensaladas de bolsa son productos de cuarta gama, lo que quiere decir que vienen ya lavadas y desinfectadas para su consumo porque están pensadas para abrir y comer al momento. 

"Esta es la respuesta corta, pero cuidado porque hay matices", admite él mismo antes de señalar que "últimamente se ha hablado mucho de los pesticidas en este tipo de ensaladas". 

Residuos en un 80% de las marcas analizadas

"Un análisis francés de 2004 encontró residuos en un 80% de las marcas comerciales analizadas. Esto, por supuesto, se hizo muy viral, causó mucho revuelo, pero hay un dato que nadie te ha contado y es que todos estos plaguicidas estaban dentro de los límites legales", señala Sánchez.

Más dudas causó una investigación financiada por la Unión Europea y liderada por científicos españoles, que detectó en 2025 la presencia de Toxoplasma gondii en el 4,1% —una de cada 25 unidades— de bolsas de ensalada a la venta en 10 países del continente. 

Lo que dice el Centro Europeo para el Control de Enfermedades

Ese informe, publicado en Eurosurveillance, revista del Centro Europeo para el Control de Enfermedades (ECDC, por sus siglas en inglés), es relevante porque es el mayor realizado hasta la fecha.

Sánchez explica que Toxoplasma Gondii es un parásito "que seguramente te suene por el tema del embarazo, ya que causa la toxoplasmosis y puede ser bastante grave para el feto, causando problemas neurológicos y oculares". 

La clave: la contaminación viene del campo, no de la bolsa

"Lo importante aquí es que la contaminación suele venir del campo, de la tierra, no de la bolsa o del envasado. Y estas ensaladas de bolsa siguen estando mucho más limpias que la fruta y verdura fresca que consumimos de forma habitual porque viene del campo, de la tierra, es normal que tenga cosillas", señala.

El experto admite que "el problema de estos productos es que no llevan un tratamiento térmico que mate a los patógenos, por lo que el lavado, una desinfección en fábrica y la cadena de frío es la principal barrera para frenar este tipo de problemas", indica.

Quiénes sí deberían lavarla

Sánchez acaba dando una recomendación clara para la población general: "No hace falta lavarlas, pero en situación de embarazo, si eres una persona inmunodeprimida o incluso ancianos o niños, público muy vulnerable, sí recomendaría que le dieses a esto otra pasada por debajo del grifo e incluso que aplicaras una desinfección con lejía apta para uso alimentario". 

"Vamos, las mismas recomendaciones que hacemos para el consumo de frutas y verduras frescas. No tengas miedo a este tipo de productos, son una solución muy cercana, fácil y accesible para poder frutas y verduras", afirma. 

Rodrigo Carretero
Rodrigo Carretero
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy subdirector en El HuffPost España. Junto a todo el equipo, trato de que el medio conserve la esencia que le caracteriza desde su fundación: escuchar a la gente, no importa desde donde nos lea, apostando siempre por nuevos formatos y por el contenido que demanda la calle, tratado siempre con la máxima rigurosidad.

 

Sobre qué temas escribo

Me centro en virales, cultura digital y tendencias sociales, con especial atención a cómo ciertos fenómenos aparentemente ligeros abren la puerta a debates más profundos. Por ejemplo, el reportaje con el que se dio a conocer Alfredo Corell: “La charla de un profesor de universidad que puso en pie a todo un auditorio”. En aquella época, Corell era un desconocido para el gran público, pero a partir de ese artículo, que tuvo cientos de miles de lectores, su popularidad fue creciendo hasta convertirse en uno de los científicos más respetados de España, con galardones como el I Premio CSIC-Fundación BBVA de Comunicación Científica.

 

Mi trayectoria

Nací en Valladolid, estudié Periodismo en la Universidad de esa misma ciudad y fui becario en 'El Día de Valladolid'. Luego dejé mi tierra para cursar el Máster de Periodismo de la Universidad Autónoma de Madrid y trabajé un año en 'El País' antes de entrar a formar parte en 2012 del equipo de 'El HuffPost España'. Aquí he sido redactor de hard news, responsable de fin de semana, jefe de la sección de virales y, ahora, subdirector. Entre medias, durante un año fui jefe de redes sociales y multidistribución de contenidos en 'Los40'.

 

Una de mis aficiones es escribir ficción y en abril publicaré mi primera novela, 'Agua Pasada' (Maeva Ediciones). He sido finalista en dos concursos literarios: el I Concurso de Microrrelatos 5’ y el Premio Internacional de Microtextos Garzón Céspedes.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

 

el huffpost para merck

Más de Virales