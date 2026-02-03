Un experto en seguridad aclara si hay peligro de verdad en las ensaladas de bolsa o no

Mario Sánchez Rosagro, Graduado en Ciencia y Tecnología de Alimentos, Máster Nutrición y Salud y profesor en la Universidad Internacional de La Rioja, ha explicado la verdad sobre las ensaladas en bolsa, después de que algunos estudios y expertos hayan hecho dudar a algunas personas sobre su seguridad.

Sánchez señala que últimamente se suelen escuchar cosas como: "Mucho cuidado con las ensaladas de bolsa, ya que hay que lavarlas antes de comerlas". Por eso, explica qué hay de cierto en eso.

Para empezar, el experto señala que las ensaladas de bolsa son productos de cuarta gama, lo que quiere decir que vienen ya lavadas y desinfectadas para su consumo porque están pensadas para abrir y comer al momento.

"Esta es la respuesta corta, pero cuidado porque hay matices", admite él mismo antes de señalar que "últimamente se ha hablado mucho de los pesticidas en este tipo de ensaladas".

Residuos en un 80% de las marcas analizadas

"Un análisis francés de 2004 encontró residuos en un 80% de las marcas comerciales analizadas. Esto, por supuesto, se hizo muy viral, causó mucho revuelo, pero hay un dato que nadie te ha contado y es que todos estos plaguicidas estaban dentro de los límites legales", señala Sánchez.

Más dudas causó una investigación financiada por la Unión Europea y liderada por científicos españoles, que detectó en 2025 la presencia de Toxoplasma gondii en el 4,1% —una de cada 25 unidades— de bolsas de ensalada a la venta en 10 países del continente.

Lo que dice el Centro Europeo para el Control de Enfermedades

Ese informe, publicado en Eurosurveillance, revista del Centro Europeo para el Control de Enfermedades (ECDC, por sus siglas en inglés), es relevante porque es el mayor realizado hasta la fecha.

Sánchez explica que Toxoplasma Gondii es un parásito "que seguramente te suene por el tema del embarazo, ya que causa la toxoplasmosis y puede ser bastante grave para el feto, causando problemas neurológicos y oculares".

La clave: la contaminación viene del campo, no de la bolsa

"Lo importante aquí es que la contaminación suele venir del campo, de la tierra, no de la bolsa o del envasado. Y estas ensaladas de bolsa siguen estando mucho más limpias que la fruta y verdura fresca que consumimos de forma habitual porque viene del campo, de la tierra, es normal que tenga cosillas", señala.

El experto admite que "el problema de estos productos es que no llevan un tratamiento térmico que mate a los patógenos, por lo que el lavado, una desinfección en fábrica y la cadena de frío es la principal barrera para frenar este tipo de problemas", indica.

Quiénes sí deberían lavarla

Sánchez acaba dando una recomendación clara para la población general: "No hace falta lavarlas, pero en situación de embarazo, si eres una persona inmunodeprimida o incluso ancianos o niños, público muy vulnerable, sí recomendaría que le dieses a esto otra pasada por debajo del grifo e incluso que aplicaras una desinfección con lejía apta para uso alimentario".

"Vamos, las mismas recomendaciones que hacemos para el consumo de frutas y verduras frescas. No tengas miedo a este tipo de productos, son una solución muy cercana, fácil y accesible para poder frutas y verduras", afirma.