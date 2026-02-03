Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Mike Tyson tiene una opinión sobre Carlos Alcaraz poco habitual... y menos en España
Mike Tyson tiene una opinión sobre Carlos Alcaraz poco habitual... y menos en España

El deportista reconoce que su favorito es otro tenista. 

Álvaro Palazón
Mike Tyson y Carlos Alcaraz
Mike Tyson y Carlos Alcaraz

Carlos Alcaraz ha maravillado al mundo del deporte. A sus 22 años, el tenista murciano ha ganado el Open de Australia venciendo en la final del serbio Novak Djokovic después de jugar una semifinal con calambres. 

Un hito que lo ha convertido en el más joven de la historia en ganar los cuatro grandes torneos del tenis: Australia, Roland Garros, Wimbledon y el US Open. Para ponerlo en contexto, Roger Federer lo logró a los 27 años y Rafa Nadal a los 24. 

En el podcast de Logan Paul, el boxeador Mike Tyson ha hablado de Alcaraz y de Djokovic. El presentador le ha preguntado si sigue algún deporte y él ha dicho que el tenis y que le gusta Djokovic: "Novak Djokovic. Es mi favorito. Es el hombre". 

"¿Y Alcaraz? Qué locura", le ha preguntado Logan Paul. "No pensé que Djokovic fuera a ganarle esta vez. Siempre le está petando el trasero a Djokovic. Me enfada muchísimo", ha dicho el campeón del mundo de los pesos pesados. 

Aunque el tono es distendido, no es habitual que Alcaraz despierte este tipo de opiniones en otros deportistas. De hecho, en las últimas horas se ha viralizado un gesto del murciano poco habitual en la élite. 

El influencer Vala Afshar, que trabaja en Salesforce, especializada en herramientas para la gestión de relaciones con clientes ha publicado unas imágenes que dicen mucho y todo bueno de Alcaraz. 

"Para encontrar una buena persona, busca a quien generosamente abre las puertas a los demás", ha escrito junto a la escena donde se ve al tenista cargado y abriendo una puerta, en ese momento, ve cómo un trabajador aparece empujando un carro lleno.

El murciano se da cuenta y le sujeta amablemente la puerta para que el otro hombre pueda entrar sin problemas.

Las imágenes de Alcaraz han sido todo un éxito y se han visto más de tres millones de veces. Además, sólo el mensaje de Afshar supera los 60.000 'me gusta'.

