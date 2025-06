A Miguel Ríos le nombran a Ayuso y tiene una reacción prácticamente insuperable

El músico Miguel Ríos ha dado una respuesta casi insuperable cuando le han nombrado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante una entrevista.

"Tú que eres muy politiquero, en Estados Unidos se dice que los demócratas tienen muy poco margen de hacer oposición, tienes los diputados o los congresistas que tienes y poco puedes hacer y la oposición la están haciendo por un lado jueces, que están frenando leyes federales que intenta imponer Trump, y por otro lado Bruce Springsteen", le ha señalado Javier del Pino en la Cadena Ser.

Ante eso, Ríos ha sido tajante: "Fíjate que los jueces son de quita y pon, porque dicen: 'Te prohíbo esto'. Y luego viene otro y dice: 'No, no. Yo lo autorizo'. Hay que hacérselo mirar".

Respecto a Springsteen, Miguel Ríos ha destacado que "la actuación en Manchester de este tío es acojonante, la fuerza que tiene ese tío...".

"Yo pienso dentro de dos años el que pueda hacer está haciendo, como decía Aznar, las elecciones y tal... igual tú tienes que ser nuestro Bruce dentro de cuatro años", le ha planteado el periodista. Y el músico, tras beber agua, ha bromeado: "Me he asustado, has colgado en mí...".

"De repente Miguel Ríos contra Ayuso", le han planteado en el estudio. Y Miguel Ríos ha recogido el guante: "Eso sería genial porque ya tiene Ayuso a quien le cante. Tenemos a Nacho ahí...". En clara referencia a Nacho Cano y sus defensas de la dirigente del PP.

"Yo tuve la suerte de que las Juventudes Socialistas, en el 82, en las elecciones, escogieron Este es el tiempo de cambio, el futuro se puede cambiar, que era una letra que había hecho yo de un tema que se llama Año 2000", ha recordado.