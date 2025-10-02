Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
A primera vista es de risa, pero este cartel que hay en el metro de Madrid es mucho más importante de lo que parece
El asalto de Israel a la Global Sumud Flotilla a Gaza, en directo: Uno de los barcos, el Mikeno, logra entrar en aguas palestinas
A primera vista es de risa, pero este cartel que hay en el metro de Madrid es mucho más importante de lo que parece

"Mi cartel favorito de todo el metro de Madrid".

El metro de Madrid sigue siendo uno de los protagonistas diarios en redes sociales. Desde que comenzara el pasado mes de septiembre, se empezaran las obras en uno de los tramos más concurridos de la línea 6 y se acabaran las vacaciones de verano, el suburbano madrileño no hay día que no reciba quejas por la falta de frecuencias, el caos que se monta en los andenes y las escenas de nervios que se viven.

Sin embargo, ahora también ha llamado la atención en la red social de X por un cartel informativo que han colgado en la parada del metro La Gavia, situada en el extremo de la línea 1, a tan solo dos paradas del comienzo o final de línea de Valdecarros, el en sudeste de Madrid. 

Ha sido la cuenta dedicada al mundo de los trenes @470enjoyer la que ha mostrado ese letrero tan llamativo. "Sin duda, mi cartel favorito de todo el metro de Madrid🤣", ha contado junto a la imagen del mismo.

En el cartel, desde el propio metro de Madrid, han especificado que el centro comercia La Gavia no se encuentra en el área que engloba la estación La Gavia y sí en la siguiente, que es Las Suertes. 

De esta manera, el suburbano aclara una de las confusiones más frecuentes que se dan en el día a día, ya que muchos viajeros que quieren ir hasta ese centro comercial se bajaban por error en La Gavia. Desde ahí, tienen que ir andando y les separa una distancia de casi 1,5 kilómetros, mientras que si hacen una parada más y se bajan en Las Suertes únicamente hay 500 metros y no hay que cruzar ninguna carretera. 

Entre los usuarios que han respondido a este mensaje han comentado que hay otros similares, como uno en Vicálvaro. Sin duda, una anécdota que no ha pasado desapercibida. 

