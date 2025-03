Acude al joyero para verificar si su pieza es de oro y cuando le va a decir el precio para comprársela sale corriendo

En la joyería Novecento by Enseñat Heritage, en Barcelona, están acostumbrados a ver piezas curiosas, joyas olvidadas y a algún que otro cliente que entra con cara de "solo estoy mirando". Con un panorama así, no sorprende que las sorpresas estén a la orden del día en este establecimiento barcelonés que, entre vídeos de TikTok en los que cuenta los entresijos de un sector en el que el tiempo vale oro, también comparte tasaciones que, como en este caso, han visto más de 15 millones de veces.

Todo empieza con una frase inocente: “Hola, vengo a comprobar si es oro”. El joyero de Novecento by Enseñat Heritage, con la profesionalidad que le caracteriza, examina la talla que tiene entre las manos, con minuciosidad, y se lo confirma: "En principio sí, tiene aquí el contraste, pero lo verificamos”, dice mientras somete la pieza a un test químico. Hasta ahí, todo normal. Pero en cuanto empieza a examinar la pieza (una medalla religiosa, con turquesas, citrinos, amatistas y más detalles que un catálogo de primavera), el asunto se pone interesante.

"Es una pieza muy especial", reconoce el joyero, mientras ya va pensando cuánto podría ofrecerle por la joya. Pero el cliente tenía otros planes. "¿Sabes si es Nuestra Señora de Covadonga?", le pregunta el experto. Sin embargo, el interesado no supo (o no quiso) dar muchos detalles: "No sé". ¿La procedencia? Ni idea. ¿El valor sentimental? Subidísimo. ¿El económico? Mejor ni saberlo, por si acaso.

Porque cuando el joyero le confirma que sí es oro de verdad y se dispone entusiasmado a ofrecerle una valoración para una posible compra, el cliente no se lo piensa un segundo: "Vale. Gracias. Me lo llevo”. Ni un '¿cuánto me das?', ni un triste 'me lo pienso'. Coge la joya y se va tan tranquila. '"¿No te lo valoro?", le pregunta estupefacto el encargado de la joyería barcelonesa, procesando lo que acaba de suceder. "No, no quería vender”. Y zas, se acabó el trato antes de empezar.

El vídeo, que ya ha superado los 15 millones de visualizaciones, ha generado un sinfín de comentarios. Algunos, con su habitual ironía, sugirieron que el cliente probablemente se dirigía a un “compro oro de los de toda la vida”, donde “le van a pagar más”. Otros, más prácticos, prefirieron interesarse por la cajita que utiliza el joyero para verificar que es oro: “¿Dónde puedo conseguir la cajita esa que tienes para comprobar si es oro o no?”.

Y, como no podía faltar, también hubo quien aprovechó para soltar una perla de sabiduría popular: "Te hace perder el tiempo y el tiempo es oro”. A lo que otro añadió: “Deberíais empezar a cobrar la comprobación. También es trabajo, material y tiempo”. Pero la joyería ya lo deja claro desde el principio, desde el mismo título del vídeo viral de TikTok: “Verificamos si tu pieza es de Oro sin ningún tipo de compromiso”.