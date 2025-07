Acude a un restaurante, se encuentra hormigas andando por su arroz y la reacción del hostelero es de no creer

La escena que ha vivido el usuario de TikTok @haraldbaldrofficial en un restaurante de Sri Lanka está dando la vuelta al mundo por lo surrealista de la situación.

El hombre tiene ante él un plato de lo que parece arroz blanco y en la grabación se puede ver perfectamente como multitud de insectos vivos corren por la comida.

"Hay hormigas en él. Hormigas. ¿Las ves? Mira, mira, hormigas. Aquí hay una, aquí hay otra, aquí hay otra. Están caminando sobre mi comida", le dice a la camarera, que aparentemente no entiende el inglés.

Luego viene otro hombre, también trabajador del restaurante, que en teoría sí domina algo el idioma. "Estoy tratando de explicar que en el arroz hay muchos seres vivos. ¿Ves las hormigas?", pegunta el cliente.

La respuesta del hostelero es tan firme como sorprendente: "No". "¿No?", pregunta el usuario, a lo que el otro insiste: "No". "Pero las veo", asegura el cliente, que ante lo loco de la situación acaba pidiendo que se lleven el arroz y sigue con otro plato: "Bien quizá solo este, sin hormigas".

En las reacciones, un usuario explica: "Como esrilanqués, solo quiero aclarar algo para todos los espectadores. Los habitantes locales de este video no estaban siendo groseros ni deshonestos... simplemente no veían bien las hormigas y al principio no entendían el acento del extranjero".

"De hecho, se puede oír a la señora pidiendo amablemente un plato nuevo en cingalés, aunque no lo entendía del todo. Por favor, no juzguen a todo un país por un solo malentendido. Los esrilanqueses son conocidos por su hospitalidad y amabilidad... los errores ocurren en todas partes. Optemos por ver la humanidad, no por propagar el odio", reclama.