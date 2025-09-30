Aimar Bretos arrasa al desmontar en dos minutos la amenaza que denunció Ayuso: "Eso es mentira"

El presentador de Hora 25 de la Cadena Ser, Aimar Bretos, desmontó este lunes en directo en su programa la amenaza que había difundido la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante su entrevista con Ana Rosa Quintana en Telecinco. En ella, afirmó que el lehendakari vasco, Imanol Pradales, le había dicho una consigna de ETA durante su intervención en un acto del PNV el pasado fin de semana.

"Ayuso se ha inventado hoy que el lehendakari vasco, Imanol Pradales, la amenazó con un grito que el entorno de ETA usaba para amenazar a sus objetivos", comenzó diciendo el periodista.

En ese momento pusieron las palabras de Ayuso, que fueron las siguientes: "El lehendakari me mandó un recado un tanto preocupante porque lo de 'Ayuso entzun, pim pam pum', que es lo que vino a decir y es lo que se decía antaño, me parece preocupante. Y este es socio del Gobierno también".

Sin embargo, como explicó Bretos, el presidente vasco nunca llegó a decir esas palabras: "Eso es mentira. Pradales nunca dijo eso de 'Ayuso entzun, pim pam pum', que efectivamente era la consigna de los significantes de ETA, que emulaba al sonido de los tiros. Ni de lejos dijo eso. Se refirió en un acto de partido a cuando él habló en euskera en la conferencia de presidentes de Barcelona y Ayuso cogió y se levantó y se fue de la sala, y a raíz de eso fue cuando dijo esto en el acto del PNV".

"Ayuso entzun, Euskadi euskaldun", fue lo que afirmó Pradales que, como el presentador tradujo, viene a significar "Ayuso, escucha, Euskadi habla euskera". "Obviamente no es para nada la amenaza de muerte que suponía lo que dijo Ayuso. Pradales nunca ha amenazado a Ayuso, solo faltaría, pero ella se ha ido a Telecinco y le ha dicho eso a Ana Rosa Quintana", ha proseguido.

Finalmente y tras volver a poner las declaraciones, se ha resignado diciendo que "una presidenta autonómica difundiendo falsamente que otro presidente autonómico le ha amenazado".