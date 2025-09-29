Ayuso reacciona así al juez Castro, que la mandó a "someterse a tratamiento psiquiátrico"

Isabel Díaz Ayuso ha respondido desde el plató de Ana Rosa Quintana al juez José Castro, que en laSexta afirmó que lo que debería hacer la presidenta de la Comunidad de Madrid es "someterse a tratamiento psiquiátrico".

El juez ha afirmado en laSexta Xplica que Ayuso "lo único que dice son estupideces, es mi opinión, no como juez, sino como un juez que viene aquí a someterse a un interrogatorio, no como un imputado".

"Lo que dice esta señora es absurdo. Si su pareja sentimental, manda un correo electrónico a la Fiscalía diciendo que se reconoce autor de dos delitos contra la Hacienda pública. Eso, ¿qué? ¿Se lo ha inventado la Hacienda Tributaria, la Fiscalía, la jueza inmaculada? ¿Qué operación de todas las instituciones del Estado hay en contra de la pareja de la señora Ayuso? Que me perdone, pero esto es ridículo totalmente", ha comentado concretamente.

Ana Rosa Quintana le ha puesto las imágenes y ha afirmado que esto "lo llevan haciendo todos los días desde hace seis años". "Todos los días de mi vida. He recibido tantos insultos, tan personales, que ya me he dado cuenta de que es una guerra psicológica".