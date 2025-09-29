Albert Rivera habla de "creatividad" y en 'Malas Lenguas' le dan la puntilla: "Él tiene mucha"

De vez en cuando, Albert Rivera reaparece y siempre que lo hace, se hace notar. Al menos mediáticamente. El que fuera presidente de Ciudadanos ha participado recientemente en un evento sobre creatividad y nuevas ideas y su particular reflexión sobre este campo ha dado mucho juego.

Para el otrora diputado en el Parlament de Cataluña y luego en el Congreso de los Diputados, la creatividad y la aparición de gente que "sorprende" con sus ideas resulta clave en nuestro tiempo.

Sus palabras, un tanto estereotipadas —todo hay que decirlo— han pasado rápido por el plató de Malas Lenguas (RTVE), donde han sacado punta a una reflexión hecha durante su entrevista con The Objective.

El análisis más afilado lo ha hecho el periodista José Miguel Villarroya, tertuliano del programa de las tardes de TVE que presenta Jesús Cintora. En un breve apunte al hilo de las palabras de Rivera no ha dudado en ironizar con la "creatividad" que le ve.

"El tiene mucha para haber vivido mucho tiempo sin pegar ni chapa y eso es tener mucha capacidad y mucha creatividad. Le conozco de mucho tiempo, cuando empezaba con el 'mundillo' de Ciudadanos, y le perdimos el tiempo de diputado en Cataluña y luego en el Congreso", ha apuntado Villarroya.

Para el contertulio de 'Malas Lenguas', a Rivera le ha pasado "como decía Karl Marx", que hay personajes que "una vez cumplida su misión histórica han ido a parar al basurero de la historia".

Recientemente, Rivera se convirtió en noticia a cuenta del despido que sufrió por parte del despacho Martínez-Echevarría Abogados. Una sentencia del Juzgado de Primera Instancia número 8 de Madrid marca la indemnización que tendrá que pagarle la empresa al expolítico, de casi 1'3 millones de euros por presunto incumplimiento de contrato y daños morales. El bufete, no obstante, podrá recurrir.