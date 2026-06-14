Trump carga contra Netanyahu tras el bombardeo sobre Beirut: "No tiene ni una puta brizna de juicio"

El presidente de EEUU, Donald Trump, escuchando a su homólogo Benjamin Netanyahu en el parlamento israelí.

La firma de un posible acuerdo entre Estados Unidos e Irán para consolidar el alto el fuego y desbloquear el estrecho de Ormuz se ha visto envuelta en una nueva polémica después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, cargara públicamente contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, por un bombardeo sobre Beirut que, según asegura, ha retrasado las negociaciones.

En una entrevista telefónica concedida al periodista Barak Ravid, del medio estadounidense Axios y de las que se ha hecho eco El País, Trump afirmó que el acuerdo con Teherán sigue previsto, aunque reconoció que el ataque israelí ha alterado el calendario previsto. "Lo ha sacudido. Ha retrasado la firma unas pocas horas. Estaba prevista ahora mismo. Y entonces se ha fijado para dentro de unas horas", declaró el mandatario.

Las palabras del presidente estadounidense reflejan la creciente tensión entre Washington y Jerusalén en un momento especialmente delicado para Oriente Próximo, donde Estados Unidos intenta consolidar una tregua con Irán mientras Israel mantiene su estrategia militar frente a los grupos aliados de Teherán en la región.

Trump arremete contra Netanyahu

La parte más llamativa de la entrevista llegó cuando Trump se refirió directamente a Netanyahu, conocido por el apodo de "Bibi".

Según Axios, el presidente estadounidense expresó una fuerte irritación por el ataque israelí sobre la capital libanesa y llegó a cuestionar abiertamente el criterio del dirigente israelí. "Bibi no tiene ni una puta brizna de juicio. Ya se lo he dicho: no estoy nada contento con su ataque a Beirut", afirmó Trump.

El republicano añadió que el bombardeo le sorprendió especialmente por el momento elegido. "Es tan grave... no me lo podía creer", aseguró, antes de insistir en que la acción militar se produjo apenas una hora antes del momento previsto para la firma del acuerdo.

Las declaraciones suponen uno de los reproches más duros realizados públicamente por Trump hacia Netanyahu desde el inicio de la actual crisis regional.

Un acuerdo que sigue pendiente

Pese a las críticas, Trump mantiene que las negociaciones con Irán continúan avanzando. Según la versión trasladada por el presidente estadounidense, el ataque sobre Beirut no habría hecho descarrilar el pacto, sino únicamente retrasarlo temporalmente.

El objetivo del acuerdo sería prolongar el alto el fuego vigente y facilitar nuevas conversaciones sobre el programa nuclear iraní, además de permitir la reapertura del estrecho de Ormuz, una de las rutas energéticas más importantes del planeta.

Antes del conflicto, por este corredor marítimo transitaba aproximadamente una quinta parte del petróleo comercializado en el mundo.

La reapertura completa de la vía es considerada una prioridad por Washington y por numerosos países importadores de energía debido a su impacto sobre los precios internacionales del crudo.

Trump también señala a Hezbolá

El presidente estadounidense reconoció durante la conversación que Hezbolá realizó previamente una acción contra Israel. Sin embargo, restó importancia a sus consecuencias y consideró desproporcionada la respuesta israelí.

Según explicó, el ataque atribuido a Hezbolá no provocó víctimas mortales ni daños significativos.

Por ello, considera que el bombardeo sobre Beirut llegó en un momento especialmente inoportuno para los esfuerzos diplomáticos que Washington lleva meses impulsando.

Crece la incertidumbre sobre la firma

Las declaraciones de Trump llegan después de informaciones contradictorias sobre el calendario del acuerdo.

Mientras Estados Unidos y Pakistán han insistido en que la firma podría producirse en cuestión de horas, las autoridades iraníes han mostrado mayor cautela y todavía no han confirmado oficialmente la fecha ni los detalles del encuentro.

La situación deja abiertas varias incógnitas: si Teherán aceptará finalmente los términos negociados, si Israel mantendrá nuevas operaciones militares durante las próximas horas y si la mediación impulsada por Qatar, Pakistán, Egipto y Turquía conseguirá consolidar una tregua duradera.

Por el momento, Trump insiste en que el pacto sigue vivo y que la firma podría producirse "en unas pocas horas", aunque el bombardeo israelí sobre Beirut ha añadido una nueva dosis de incertidumbre a un proceso diplomático que parecía encarrilado.