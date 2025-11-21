Alcaraz publica esta foto desde el salón de su casa y un detalle llama la atención y genera miles de comentarios 

El tenista español Carlos Alcaraz, actual número 1 del mundo en el ranking ATP y ganador de los Grand Slam de Roland Garros y US Open esta temporada, ha publicado una foto desde el salón de su casa para apoyar a sus compañeros de selección en la Copa Davis, que se está disputando en Bolonia.

El murciano no ha podido estar finalmente representando a España debido a un edema en el isquiotibial de su pierna derecha que se hizo en el pasada Copa de Maestros. Sin embargo, no se ha querido perder nada y, tras estar en Bolonia junto al resto de integrantes del equipo español, ha vuelto a casa para apoyarles mientras trabajaba ya en su recuperación.

Durante el partido de dobles de este jueves, el definitivo entre España y la República Checa tras llegar 1-1, Alcaraz ha compartido una imagen viendo el encuentro por televisión desde el sofá de su casa. El choque, que se llevaron Marcell Granollers y Pedro Martínez en dos sets (7-6, 7-6) dio el pase a semifinales al equipo capitaneado por David Ferrer.

"VAMOOOOOOOS!!!!", ha escrito el tenista español. Su publicación, que lleva más de 7 millones de reproducciones, ha sumado en pocas horas 26.000 me gusta y más de 2.000 compartidos.

Un detalle que no pasa desapercibido

De toda la foto que ha subido no ha sido el hecho de que esté viendo el partido en televisión lo que más ha llamado la atención. Tampoco sus zapatillas que aparecen en primer plano. Concretamente ha sido la decoración de su salón y el mantel que tiene en la mesa lo ha conquistado a la gente.

La mayor parte de los mensajes han destacado que Alcaraz tenga decorada su casa casi como la de una persona anónima y un hule que podría estar en cualquier vivienda de España. Además, también ha llamado la atención las sillas plegables que tiene apoyadas en la pared y como en la estantería están algunos de sus títulos, como el de Wimbledon o el US Open.

"El salón típico español con sillas apiladas y el mantel de hule, y encima de la tele los trofeos puestos, este tío es histórico", ha sido un comentario que se ha dejado. "Me tiene enamorado el hule o mantel de Carlitos!!! Me teletransporta a mi infancia. Sobredosis de humildad tan necesaria hoy en día", ha escrito otro. Un tercero ha destacado lo siguiente: "Lo de poner un trofeo del US Open y otro de Wimbledon en lo alto del mueble como si fuera un jarrón del Leroy Merlín qué es Carlos"..