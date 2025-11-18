Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Carlos Alcaraz se cae de la Copa Davis por una lesión en el isquio de su pierna derecha
Carlos Alcaraz se cae de la Copa Davis por una lesión en el isquio de su pierna derecha

El número 1 del mundo no estará disponible para David Ferrer en la semana decisiva para España en la Copa Davis tras su lesión la pasada semana durante la Copa de Maestrosen Turín.

Carlos Alcaraz, tratado por el médico en la final de Turín del 16 de noviembre
Carlos Alcaraz no jugará la Copa Davis con España. Tras su derrota en la final de las Finales ATP en Turín el pasado domingo frente a Jannick Sinner en la que tuvo que requerir de los servicios médicos en varias ocasiones por dolores en el isquiotibial de la pierna derecha, el murciano no estará disponible para representar a España esta semana en las rondas finales de la Copa Davis.

De esta forma, el actual número 1 del mundo -acabará el año como el mejor planeta- no se vestirá de corto para la eliminatoria de España frente a República Checa, ni tampoco en las hipotéticas semifinales, y tampoco en la final.

Según la información que se conoce hasta ahora, Alcaraz sufre un edema en su pierna izquierda que le hace imposible estar disponible para el capitán, David Ferrer en Bolonia, sede de la final de la Davis este año

Esto, junto a la intensísima temporada. en especial el segundo tramo, donde ha llegado a todas las finales menos a la del ATP  de París-Bercy, ha provocado que Alcaraz esté totalmente exhausto y priorice su descanso tras meses trepidantes de viajes, esfuerzos, sobrecargas y muchísimas horas sobre la pista.

Con un comunicado, la Real Federación Española de Tenis (RFET) ha informado de la baja de Alcaraz para la Final a 8 de la Davis. "Carlos Alcaraz no podrá formar parte la Selección Española de Tenis que disputará la Final 8 de la Copa Davis 2025 en la ciudad italiana de Bolonia a partir del próximo jueves, a causa de las molestias físicas sufridas en la parte posterior del muslo derecho durante su participación en las ATP Finals de la semana pasada en Turín".

Por su parte, Alcaraz también ha mostrado su frustración y pena por no poder representar a España en el tramo decisivo de la competición, y ha afirmado que la decisión he basa en una "recomendación médica".

"Siento muchísimo anunciar que no voy a poder jugar con España la Copa Davis en Bolonia. Tengo un edema en el isquiotibial de la pierna derecha y la recomendación médica es no competir. Siempre he dicho que jugar por España es lo más grande que hay y me hacía mucha ilusión poder ayudar a pelear por la Ensaladera. Me voy dolido a casa", declaró Alcaraz.

