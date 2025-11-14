Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
En Francia describen con una reveladora frase a Carlos Alcaraz: dice mucho de cómo le ven allí
El tenista murciano Carlos Alcaraz.VALERIO PENNICINO (Getty Images)

El periódico francés Le Monde, uno de los más importantes y con mayor circulación del país, se ha hecho eco de la aventura del tenista murciano Carlos Alcaraz en el culmen de la temporada del tenis masculino, el torneo ATP Finals (pista dura), que se disputa entre los ocho mejores jugadores de la clasificación, esta edición en Turín (Italia).

Tras vencer a Lorenzo Musetti por 6-4 y 6-1, Alcaraz ha vuelto a arrebatar el número 1 del mundo a su archienemigo, el italiano Jannik Sinner. El citado diario francés, que sigue de cerca al murciano, tiene muy claro en lo que se ha convertido gracias al trabajo y al éxito que ha cosechado los últimos años, incluso siendo tan joven.

"A sus 22 años, el jugador español se ha consolidado como el nuevo jefe del tenis mundial, tras una temporada marcada por una intensa rivalidad con Jannik Sinner y actuaciones históricas", describen en el artículo que le han dedicado. Y solo es el subtítulo.

Destacan que consiguiendo de nuevo el número uno ya ha conseguido uno de los dos objetivos de la semana y ya solo faltaría conseguir el título, aunque Sinner se ha postulado como el principal favorito. Acumula ya 28 victorias en pista dura cubierta, siendo una de sus superficies favoritas.

También resaltan que ya alcanzó el número 1 con tan solo 19 años y que su primera victoria fue "contundente e inesperada". "Su balance del año es de 70 victorias y 8 derrotas, con ocho títulos", añaden.

Alcaraz evita a Sinner en semifinales

El mundo del tenis ya está acostumbrado a que Alcaraz y Sinner se encuentren en las finales. Una vez más, el murciano evitará al italiano en semifinales y se enfrentará a Zverev o a Auger-Aliassime, que disputarán el último partido de fase de grupos este viernes 14 de noviembre sobre las 20:30 horas.

Por lo tanto, si Sinner vence al australiano Alex de Minaur y Alcaraz gana su respectiva final, nuevamente se verán las caras en la final. En la última final del año.

