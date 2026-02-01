De Carlitos a 'Carlazos': Alcaraz conquista la gloria en Australia tras imponerse en la final a Djokovic (2-6, 6-2, 6-3 y 7-5)

Era su objetivo y lo ha logrado. Carlitos, que ya podemos llamarle Carlazos, Alcaraz ha conquistado la gloria en Melbourne. Lo ha hecho una final muy igualada ante el serbio Novak Djokovic, que entró en el partido con un ritmo más que el murciano, pero que se terminó llevando el español (2-6, 6-2, 6-3 y 7-5).

El español, que llegaba con las dudas por las molestias que sufrió en semifinales, no empezó con buen pie, aunque no tuvo ningún contratiempo físico. Al de El Palmar le costó entrar en el partido y eso, ante una leyenda como Djokovic, son palabras mayores.

El serbio no perdonó. Controló de cabo a rabo la primera manga, golpeando primero 2-6. Pero al igual de lo que hizo el pasado viernes, Alcaraz ha logrado sobreponerse a las circunstancias.

En el segundo set, el español cogió más confianza y le devolvió las dos roturas de break al serbio. Demostrando que estaba yendo de menos a más con cada juego e igualando el partido a la hora y media de partido, con un 6-2.

Carlos Alcaraz y Novak Djokovic, en la final de Open de Australia. Clive Brunskill

La incomodidad de Djokovic

Nada más terminar la segunda manga, Novak Djokovic se tuvo que ir al baño. Momento en el que Alcaraz aprovechó para quejarse al árbitro de que se estaba cerrando el techo sin consultar ni avisar a los dos deportistas.

Cuando el serbio saltó a la pista, se le ha empezado a notar incómodo con cada golpe de bola, aunque se llevó el primer juego. Alcaraz no dejaba de subir el nivel y a la leyenda del tenis le costaba estar a la altura.

Las dudas de Djokovic en pista, durante la segunda manga. Getty Images

Pero con tenistas de este nivel, ni los 39 años del serbio han sido excusa para perderle la cara al partido. Ejemplo de ello, ha sido uno de los puntos del partido, con el marcador empatado y 1-2 en el tercer set.

Ambos recorrieron toda la pista y cuando parecía que el punto iba a ser para el serbio, el murciano llegó dónde no llegaría nadie humano para adelantarse en el juego. La cara de sorpresa, con media sonrisa de Nole, lo decía todo.

Pese a todo, Djokovic seguía haciendo daño, punto a punto, poniéndole las cosas difíciles a Alcaraz. Cuando se acercaba a su banquillo, el español le mostraba a su equipo las dudas: "A la derecha, no sé qué hacer". En el punto siguiente, Carlitos se lo llevaba con un derechazo tremendo. Confianza pura.

"Tómate tu tiempo", le decía su equipo al español. Pero su tiempo era el de arrollar, rompiéndole el break al serbio y adelantándose por primera vez en el encuentro. Primer golpe en la mesa.

Carlos Alcaraz, celebrando un punto en el Open de Australia. Getty Images

De menos a más, mucho más

Si alguien no se acordaba de que Carlitos está tocado con la varita, él se ha dedicado durante toda la final a recordarlo. En la tercera manga, ha demostrado por qué es el número uno, imponiéndose casi sin fallos, con jugadas que quedarán para la hemeroteca.

Quizá el punto de inflexión del murciano fue el segundo set, cuando logró dar la vuelta a la tortilla, pero cuando más cómodo se ha encontrado ha sido en el tercero. Momento en el que ha alcanzado la ventaja más importante. Rompiéndole el último break y certificando el 6-3 en el tercero a las dos horas de partido.

Con 2-1 en el marcador a favor de el español, el partido se le ponía cuesta arriba al serbio y la conexión con la pista, los movimientos y la agilidad parecía un poco por encima del todoterreno Djokovic, que siguió demostrando por qué su derecha es tan legendaria.

En la cuarta manga, llegó el momento más igualado de todo el partido. Alcaraz no fallaba en su servicio y Djokovic, al que le costaba bastante más, respondió inapelable, sin permitirse fallar. Así llegaron al 5-5, sin ningún error por parte de ambos.

Pero Alcaraz, con la ventaja 6-5, logró en el juego más importante de todo el set, romperle el saque al serbio y alzarse con el gran sueño que llevaba buscando desde hace varios años, el Open de Australia.

'Austratosférico'

Carlos Alcaraz sigue demostrando que está intratable y continúa su senda de victorias, reforzando su puesto en el primer puesto. El de El Palmar, que nunca había jugado una final en Melbourne, ha conquistado el título que tanto había ansiado tener.

El murciano ya había logrado alcanzar un nuevo hito, alcanzar cuatro finales de Grand Slam seguidas. Pero, no contento con ello, se ha convertido con su triunfo de este domingo en el deportista más joven en conquistar los cuatro trofeos más prestigiosos del tenis en su palmarés.

Al igual que Thanos en Los Vengadores, Alcaraz ha logrado alcanzar la última gema que le faltaba. Una joya difícil de conseguir, pero que ha conquistado con tan sólo 22 años. Pese a ser tan joven, ya se ha convertido en historia del deporte español.