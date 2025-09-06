Alcaraz no es el único protagonista en su partido en el US Open: las cámaras captan quién estaba presente en las gradas

Los Grand Slam están empezando a vivir una dinámica irresistible: Carlos Alcaraz y Jannik Sinner se medirán nuevamente en una final. Esta vez en el US Open, después de que el tenista murciano se midiera a nada más y nada menos que a uno de sus grandes archienemigos desde que empezó su andadura en lo más alto del tenis: Novak Djokovic.

Alcaraz se impuso 6-3, 7-6(4) y 6-2 al serbio, quien, como siempre ha hecho, ha dado la talla a pesar del inmenso nivel de juego en el que se encuentra el murciano, quien cada vez se le ve más en todas partes, y eso que solo han pasado tres años desde que ganara su primer Gran Slam. Sin duda, se ha convertido en todo un fenómeno en el mundo del deporte y no es difícil para él acaparar las cámaras allá donde va.

Entre las celebridades presentes que había en la grada, sí ha habido una que perfectamente se pudo haber llevado el foco fuera de lo puramente tenístico: John Francis Bongiovi Jr. O como bien se le conoce en el mundo de la música: Jon Bon Jovi. El líder de la banda de rock Bon Jovi no se perdió el partidazo de semifinales del US Open. A su lado le acompañaba su esposa Dorothea Hurley.

Jon Bon Jovi y Dorothea Hurley. GTRES

Las cámaras también han conseguido captar a celebridades como el actor Hugh Jackman y a la popular Anna Wintour, una de las mujeres más influyentes del mundo editorial y de la moda. Cómo no, Rami Malek no se ha querido perder—otra vez—un partido de Alcaraz.

Con esta victoria de Alcaraz, consuma su 'venganza' ante las derrotas sufridas contra el serbio en la final de los Juegos Olímpicos de París 2024 y en los cuartos de final del Open de Australia de este mismo año. El murciano le dedicó unas bonitas palabras: "Es digno de admirar dentro y fuera de la pista. Es una persona maravillosa, humilde, siempre dispuesto a ayudar. Eso es lo que le hace verdaderamente grande".

En la final del próximo domingo entre Sinner y Alcaraz hay varias cosas en juego. Además del propio título, Sinner podría igualar a 5 Slams con el murciano. O, por el contrario, que Carlos aumente la distancia 6-4. Si esto sucede, Carlos volvería a ser el número 1 del mundo.