Alcaraz alcanza la final del US Open tras ganar con contundencia a Djokovic (6-4, 7-6 y 6-2)

Carlos Alcaraz ya está a solo un paso de alzarse con el US Open 2025. El tenista murciano ha alcanzado la final del último Grand Slam de la temporada tras vencer de forma contundente a Novak Djokovic por 6-4, 7-6(4) y 6-2 en dos horas y 23 minutos.

Actores como Hank Azaria, Rami Malek y Hugh Jackman, cantantes como Jon Bon Jovi, el baloncestista Jimmy Butler, el golfista Sergio García y los extenistas Jimmy Connors y Stefan Edberg eran una simple muestra entre las gradas del Arthur Ashe Stadium de toda la atención generada por esta primera semifinal del cuadro individual masculino en Flushing Meadows.

Y tanto famosos como anónimos vieron un primer momento de inflexión nada más empezar el partido por un 'break' de Alcaraz, bastante trabajado y de inmediato consolidado (2-0). Con esa inercia, el murciano tuvo un 30-40 en el siguiente juego, pero Djokovic se despertó para esquivar otra rotura tempranera y luego con sus servicios apenas volvió a sufrir.

No obstante, si bueno era el saque del belgradense, igual o casi mejor estaba siendo el de Alcaraz para abrochar el set inaugural en 48 minutos. 'Nole' debía subir su intensidad, porque de calidad iba sobrado en golpes de varios estilos, si quería modificar la dinámica de cara al segundo set.

Dicho y hecho, aguantó un arreón de su oponente en el primer juego y logró un 'break' en el siguiente, consolidando después esa ventaja con su servicio en blanco (0-3). Pero a intensidad no muchos ganan a Alcaraz, que igualmente exhibía polivalencia en sus raquetazos y que igualó pronto el marcador (3-3) a las puertas de intercambios de golpes de bella factura.

Cruzando en diagonal sus disparos, clavando sus reveses en líneas de latera y de fondo, y globos de ataque o de defensa cuando tocaban. Cada vez que uno aumentaba su nivel, el otro respondía y ninguno concedió más bolas de quiebre en el resto de la segunda manga. Pero en el 'tie-break' olió el del Palmar una oportunidad de hacer daño y empezó con ímpetu.

Ahí se puso Alcaraz primero 2-0 y más adelante 4-1, soportó la furia del balcánico cuando se le puso 4-3 y volvió a distanciarse con el 5-3 tras otro par de golpes ajustados que Djokovic no pudo responder con tino. Sin dudar, el tenista palmareño cerró por 7-4 esa muerte súbita y fue como si hubiera asestado varios golpetazos a su adversario, que se vino abajo.

En el comienzo del tercer parcial, y habiendo sido atendido su rival por el fisioterapeuta, el español lo ganaba todo con primeros saques y estaba aparentemente menos cansado. En el cuarto juego, el serbio cometió una doble falta que ya puso en franquía (3-1) la victoria de un Alcaraz que buscará su segundo título en Nueva York y sexto Grand Slam.