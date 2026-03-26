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Alexandra Jiménez desvela en 'El Hormiguero' la extraña condición que le hace sentir el dolor de los demás: "Tengo una sensación física rarísima"
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Alexandra Jiménez desvela en 'El Hormiguero' la extraña condición que le hace sentir el dolor de los demás: "Tengo una sensación física rarísima"

La actriz confiesa que su cerebro traduce el dolor ajeno en una reacción física propia y revela otros trastornos que afectan a su día a día.

Israel Molina Gómez
Israel Molina Gómez
La actriz Alexandra Jiménez en 'Martínez y Hermanos'.Movistar +

La visita de Alexandra Jiménez a ‘El Hormiguero’ dejó uno de esos momentos que van más allá de la promoción de una película. Lo que comenzó como una charla distendida junto a Javier Cámara sobre ‘53 domingos’, su nuevo estreno, acabó derivando en una confesión inesperada que sorprendió tanto al público como a los propios presentes en el plató.

En mitad de la conversación, la actriz habló abiertamente de varias condiciones neurológicas que forman parte de su vida cotidiana. Entre ellas, una especialmente llamativa: la sinestesia de tacto espejo, una alteración que hace que su cuerpo reaccione físicamente al dolor que ve en otras personas.

"Mi cuerpo reacciona al dolor de otros"

"Al ver a una persona hacerse una herida o un corte, hay una traducción en tu cuerpo porque tu cerebro reconoce eso y se lo apropia", explicó. No se trata solo de empatía o incomodidad, sino de una respuesta física real.

"Tengo una sensación física rarísima", añadió, describiendo cómo un temblor recorre su cuerpo de forma involuntaria cuando presencia ese tipo de situaciones. Una experiencia difícil de ignorar y que, según contó, ha identificado recientemente.

Hipocondría y mente en alerta constante

Durante la entrevista, Jiménez también se definió como “un nueve en hipocondría” en una escala del cero al diez, dejando claro hasta qué punto su mente tiende a anticipar problemas de salud.

"Si me duele un dedo, mi mente ya proyecta todas las posibilidades", explicó, reflejando esa tendencia a llevar cualquier síntoma al extremo, algo que convive con el resto de sus particularidades neurológicas.

No reconocer caras… ni la suya propia

Otro de los aspectos más sorprendentes que compartió fue su experiencia con la prosopagnosia, un trastorno que dificulta reconocer rostros, incluso el propio.

"He llegado a tal punto que ni yo misma me reconozco ante un espejo", confesó. De hecho, relató una escena tan desconcertante como reveladora: "En una tienda me ha llegado a pasar de ir caminando, ver un espejo y decir: ‘¿Esa señora no se aparta?’ Y soy yo".

Para desenvolverse en su trabajo, especialmente en rodajes, la actriz explicó que tiene que recurrir a "muchos ejercicios y trucos" para no confundir a las personas con las que trabaja.

A todo esto se suma incluso la coulrofobia, el miedo a los payasos, completando un cuadro poco habitual que Jiménez aborda con naturalidad y sentido del humor.

Una forma de vivir… sin dejar que le limite

Lejos de dramatizarlo, la actriz dejó claro que su objetivo es que ninguna de estas condiciones marque su carrera. Convive con ellas, las entiende y, sobre todo, aprende a gestionarlas sin que se conviertan en un obstáculo.

Lo que iba a ser una simple promoción acabó mostrando una cara mucho más personal. Y, sobre todo, una realidad poco conocida: la de alguien que, literalmente, puede sentir en su propio cuerpo el dolor de los demás.

Israel Molina Gómez
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Soy redactor de actualidad en El HuffPost España. Mi objetivo es que no te pierdas nada, sea la hora que sea, estés despierto o dormido.

 

Sobre qué temas escribo

Convivo con personajes tan dispares como Donald Trump, Gabriel Rufián o cualquiera que sea noticia. Intento estar a todo lo que sale, desde los temas más actuales hasta otros más atemporales.

 

Lo hago desde una perspectiva informativa, sin perder esa mirada crítica con la que aportar algo diferente a lo habitual.

 

Sociedad, cultura, política, economía... Cualquier tema es bienvenido para dar un enfoque nuevo a temas de actualidad, que afectan a todos

 

Mi trayectoria

Creo que soy periodista desde que nací, o eso dice mi madre. Desde ese momento hasta ahora han pasado muchas cosas. Soy de Azuébar, un pueblecito de apenas 300 personas del interior de Castellón y, aunque estudié, entre en mi querida ‘terreta’ (Grado en Periodismo por la Universitat Jaume I) y Salamanca (Máster en Comunicación e Información Deportiva por la Universidad Pontificia de Salamanca), aprendí la profesión en la Agencia EFE, donde cubrí los Juegos de Río 2016, los de Tokio 2020, los de París 2024, así como también los Juegos Olímpicos de Invierno de Pieongchang 2018 y de Pekín 2022. Además, cubrí los Mundiales de fútbol de Rusia 2018 y Qatar 2022.

 

Por otra parte, abrí una extensa etapa como autónomo en la que he colaborado con ‘El Independiente’, el ‘Playas de Castellón, la ‘Revista Volata’, ‘Súper Deporte’, ‘Yo Soy Noticia’ o ‘Ciclo 21’, antes de aterrizar en el Huffington Post. 

 

Si alguna vez me necesitas y no me encuentras, búscame en una pista de tenis. Te puedo recomendar la mejor novela negra de cada país y hablar durante horas del cine de los 80 y 90. Ah, por cierto, acierto todas las preguntas naranjas del Trivial. 

 

 

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