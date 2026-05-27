Nicolas Cage explica por qué Christopher Nolan o Woody Allen no cuentan con él: "Les dije una vez que no y se ofendieron"

Los éxitos se le acumulan. Leaving Las Vegas, Adaptation, La roca o Hechizo de luna son solo una pequeñísima parte de su filmografía. Pero tras cerca de un centenar de papeles en el cine y numerosos éxitos, incluido un Oscar a mejor actor, aún hay alguna 'china en el zapato' de Nicolas Cage.

El reconocidísimo actor de 62 años ha hecho un repaso a su carrera en una entrevista al prestigioso New York Times, donde ha querido detenerse en un episodio quizás no tan conocido para el gran público.

Preguntado por las veces que dijo 'no' en su casi medio siglo de actividad profesional, Nicolas Cage quiso señalar que "David O. Russell es el único director al que le he dicho que 'no' que luego me haya ofrecido otra película". Esto lo apuntaba porque, obviamente, hay grandes nombres que aún se la tienen guardada al sobrino de Francis Ford Coppola y por ende, primo de Sofia Coppola.

"La mayoría se ofenden y no te vuelven a llamar. Me ha pasado un millón de veces. Me ha pasado con Christopher Nolan, con Woody Allen, con Paul Thomas Anderson. No me vuelven a llamar", admitía al New York Times.

Aunque prefirió no profundizar mucho en la cuestión, Cage sí deslizó que la película que Nolan le ofreció fue Insomnia, allá por 2002... sin llegar a admitir cuál fue el filme de Woody Allen que tuvo sobre su mesa.

De ninguno de ellos recibió nuevo ofrecimiento, pero sí de David O. Russell, director de The fighter, American hustle o Tres reyes, por lo que a la segunda tuvo claro que tenía que decir que sí. Fue para el largometraje Madden, sobre el entrenador de la NFL John Madden, que se espera para el mes de noviembre.

"David [O. Russell] me llamó y fue un gesto muy amable por su parte devolverme la llamada e invitarme de nuevo, y no quería decirle que no otra vez porque le tengo un gran respeto a su talento", recuerda.

De la experiencia apunta que “fue maravillosa". "Disfruté trabajando con David. Disfruté trabajando con Christian [Bale], con John Mulaney. Pero fue un gran reto. No me imagino a mí mismo cuando pienso en John Madden. Así que pensé, ¿cómo puedo salir de mi zona de confort?'. Es lo que me dijo David Bowie; le pregunté: '¿cómo te las arreglaste para reinventarte constantemente?'. Me respondió 'Nunca me sentí cómodo con nada de lo que hacía'".