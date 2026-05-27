El juez Joaquim Bosch resuelve una de las grandes dudas sobre la UCO y el PSOE: deja claro lo que ve en el auto

Esta mañana la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, conocida como UCO, se ha personado en la sede central del PSOE, situada en la calle Ferraz (Madrid), por orden del juez Santiago Pedraz, en el contexto de la investigación de la Audiencia Nacional en el conocido como ‘caso Leire’.

La Cadena SER ha avanzado esta misma mañana que los investigadores hallaron "indicios" de que Leire Díez montó presuntamente un operativo para atacar a la policía judicial, jueces y fiscales relacionados con casos como el del hermano de Pedro Sánchez y su esposa, Begoña Gómez. Unos operativos que, supuestamente, eran abonados por el PSOE.

Tras la aparición de la UCO en Ferraz, las redes sociales han estallado y la información ha ido de un lado a otro. Ante la confusión entre lo que muchos han llamado un registro y lo que en realidad fue un requerimiento, el magistrado Joaquim Bosch ha resuelto todas las dudas en el programa vespertino de RTVE Malas Lenguas.

La diferencia entre requerimiento y registro

"El requerimiento implica una mera petición de información y esta se aporta o no se aporta y en caso de que no, el juez instructor decide lo que estime oportuno", ha explicado el magistrado.

En cambio, un registro implica "una entrada forzosa para incautarse de todos los datos que requiere el magistrado instructor si hace falta".

"Abriendo por la fuerza cajas fuertes, accediendo a estancias de todo tipo y contra la voluntad incluso del titular del domicilio o del local en el que se practica el registro", ha añadido.

En este caso, tal y como comenta Bosch, el juez instructor considera que hay indicios de que posiblemente "hubo determinadas personas que habrían sido pagadas y organizadas por el propio PSOE para extorsionar, chantajear e influir sobre miembros de la Guardia Civil, de la Fiscalía...".

Por ello, el juez ha pedido que se colabore voluntariamente "para aportar datos que en el partido puedan intentar corroborar o descartar esto". "Como según parece, los cargos del partido sí que voluntariamente han aceptado el requerimiento, no ha sido necesario entrar por la fuerza en la sede del PSOE", ha concluido.

"Los hechos si se acreditaran serían gravísimos"

Sobre el auto del juez Pedraz, Bosch afirma que "estamos en fase de investigación, las diligencias realmente son secretas": "Lo que ocurre es que se ha difundido el auto y ahí va la información que ha considerado el magistrado instructor prudente, desvelada hasta donde ha considerado, pero nos falta muchísima información".

"A mí me parece que los hechos investigados, si se acreditaran, serían gravísimos, porque lo que indican es que presuntamente desde el aparato de un partido político, donde se sitúa a Santos Cerdán cuando era secretario de Organización, se habría activado toda una operativa para influir en causas judiciales en marcha, incluso con gravísimas presiones a fiscales, a altos cargos de la Guardia Civil...", ha relatado.

Y eso le parece "tan inquietante...".