La petición desesperada a Pedro Sánchez de una mujer de 87 años a la que quieren desahuciar

El programa Malas Lenguas, de TVE, ha recogido el testimonio de Mari Carmen, una mujer de 87 años a la que quieren desahuciar de la casa de Madrid en la que lleva viviendo 70 años.

Durante una conexión en directo desde su domicilio ha denunciado la falta de políticas por parte del Gobierno para luchar contra los especuladores y los fondos buitres, que ahogan a los vecinos de los barrios para obtener mayores réditos económicos.

"Se está deteriorando mucho mi salud porque es muy difícil vivir con una navaja en el cuello, pero yo voy a seguir luchando", ha afirmado Mari Carmen en La 1. "Lo que tengo claro es que voy a seguir luchando", ha añadido.

Hacia el final de su intervención, Mari Carmen ha aprovechado hacer una petición directa al presidente del Gobierno Pedro Sánchez. Para esta mujer, existe una evidente falta de interés por parte de las administraciones para legislar en materia de vivienda.

"Que hagan algo"

"Al presidente del Gobierno Pedro Sánchez le pediría que igual que pone ese impulso en 'no a la guerra' que lo utilice también para decir 'no a los desahucios y no a los fondos buitre", ha expuesto la mujer, que pese a su avanzada edad y delicado estado de salud, pretenden desahuciar.

"Que hagan algo porque nos están ahogando", ha añadido Mari Carmen, que no ha dejado pasar la oportunidad para reclamar acciones políticas concretas. "Yo pensaba terminar mis días en esta casa, donde vivió mi papá y mi mamá", ha contado en Malas Lenguas.

"No he pensado nunca que me tuviera que ir porque es mi vivienda, tengo derecho a mi vivienda. Lo que no puedo entender es que este gobierno permita que se eche a la gente a la calle y que los pisos se vendan a unos precios superiores", ha sentenciado la mujer afectada por la complicada situación de la vivienda.