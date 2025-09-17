Almeida dice que TVE es el "ministerio 23" y Jesús Cintora le da una de las respuestas del día

Tras la decisión del Consejo de RTVE de retirarse de Eurovisión si Israel participa, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha arremetido contra el presidente de RTVE, José Pablo López, a quien achaca que "sigue órdenes" y que, por lo tanto, le "llaman de Moncloa". Por si fuera poco, también le puso un nuevo apodo a la cadena pública.

"Ayer llamo al 'Ministerio de la Verdad', al ministerio 23, a José Pablo López, y le digo, mira, oye, retira de Eurovisión a TVE. Es el ministerio 23, sí, con todo el respeto a los profesionales que trabajan en TVE", ha expresado Almeida en un canutazo ante los medios.

"José Pablo López cumple órdenes, le llaman de Moncloa y le dicen que retire a TVE de Eurovisión. Y vamos a seguir así, con cortinas de humo, con fuegos artificiales...", ha rematado Almeida.

El presentador de Malas Lenguas, el periodista Jesús Cintora, no ha dudado ni un segundo en contestar al alcalde madrileño: "Alcalde, algunos para llegar a trabajar aquí a primerísima hora de la mañana estamos tardando una hora y pico. Arregle primero usted el tráfico antes que meterse con la televisión pública".

Cintora ha querido dar la vuelta y le ha pedido al alcalde que recuerde y mire lo que sucede "en la (televisión) de la ciudad en la que está—Telemadrid— y observe usted la pluralidad".

Sin embargo, con un tono medianamente irónico, Cintora ha expresado que primero preferiría que Almeida, como alcalde, "mi calle en Ciudad Lineal esté más limpia y no tengamos que tardar una hora para llegar a trabajar".

"Se lo pido encarecidamente como ciudadano de Madrid, está invitado al programa para hablar de medios y televisiones. Humildemente, alcalde", ha rematado Cintora. Por otro lado, Esther Palomera ha intervenido de forma inmediata para añadir otra réplica para las críticas de Almeida a la cadena.

"Hay que tener mucho cuajo para cuestionar a TVE cuando el PP nombró a un diputado propio como presidente", afirmó la periodista.