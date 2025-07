Alquila un piso en Alemania y viene con "la condición más loca" jamás imaginada: "He visto muchas cosas, pero esta..."

La usuaria de TikTok @mandonegui ha compartido su perplejidad por la condición que le ha puesto su casera para alquilarle un piso en Alemania y que no duda en decir que es lo "más loco" que ha visto.

La usuaria asegura que el piso "vino con la condición más loca que jamás van a imaginar, una condición que incluso metimos en el contrato": "Creo que es la cláusula más loca que he visto y soy abogada. He visto muchas cosas, pero esta es definitivamente la más loca".

"Y es que la dueña me dijo que si me hacía cargo de su mascota me hacía un descuento y no podía creer qué mascota es. Ahora tengo... tenemos aquí a Milo, que es una tortuga", explica.

"Milo te dice cuándo quiere salir de su terrario y le gusta nadar. Es una tortuga muy lista. Nunca pensé que tener una tortuga fuera tan divertido", asegura antes de sentenciar: "Todos los descuentos son lindos, pero este fue el más lindo de mi vida".

"A mí me dejaron una planta, también estaba dentro del contrato", dice una persona. Otra asegura: "¿Condición? 🥺 Yo diría bendición- Viene con roomie incluido".

También hay quien tiene dudas: "¿Y el día que quieras viajar como le haces?". Y la usuaria ha explicado: "Me dio el contacto de su hermano y puede checarla cuando no esté. Vive cerca :))".