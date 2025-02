Amaral da toda una lección a los que dicen que en España había más libertad antes que ahora

Los integrantes de Amaral, Eva y Juan Aguirre, han estado en Carne Cruda y han dejado una aplaudida reflexión dirigida a aquellos que dicen que ahora mismo en España no hay libertad o que había más antes.

A la pregunta de si creen que "vivimos en unos tiempos en los que es más difícil hablar", Juan Aguirre ha dicho un claro "qué va". Ha relatado que estos meses ha estado hablando con su padre y le ha contado cosas de su infancia.

"En el pueblo siendo un jovencillo que iba en bici a currar me contaba que cuando veían a una pareja de la Guardia Civil tenían mucho miedo", ha explicado en los micrófonos de Carne Cruda.

"Nosotros sentimos que es difícil hablar ahora porque tenemos la presión del qué dirán. De repente se te echa encima una masa de gente diciéndote barbaridades, eso es difícil. Pero hay que relativizar un poco", ha empezado diciendo Eva Amaral.

Y ha zanjado: "Es lo que dice Juan. En la época de sus padres, de los míos. A mí mi madre desde pequeñita me decía tú no digas nada de política en los bares. No hables de política nunca. Esa gente se crió en un ambiente en el que no se podía hablar. Ahí sí que no se podía hablar".