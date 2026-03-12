La ONU prioriza condenar los ataques de Irán en el Golfo a pedir a todas las partes que paren su ofensiva

Miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas votan sobre resoluciones relativas a la situación en Irán en la sede de la ONU, en Nueva York, el 11 de marzo de 2026.

El Consejo de Seguridad de la ONU priorizó este miércoles dar su apoyo a una resolución, presentada por Baréin, que condena los bombardeos de Irán a países de Oriente Medio como respuesta al operativo conjunto de Estados Unidos e Israel, no mencionados en el texto, a una, presentada por Rusia, que instaba a "todas las partes" a poner fin a la ofensiva.

El texto contra los bombardeos iraníes salió adelante con el apoyo de 13 de los 15 países que forman el órgano. Rusia y China se abstuvieron por considerar que esa resolución estaba "desequilibrada" y que era "sesgada y parcial". "Confunde la causa y el efecto", declaró el embajador ruso ante la ONU, Vasili Nebenzia.

Mientras, el documento ruso, que no mencionaba a ningún país "intencionadamente" con el objetivo de encontrar el "consenso", solo contó con el apoyo de 4 de los 15 miembros del órgano (Rusia, China, Somalia y Pakistán), el voto en contra Letonia y de Estados Unidos y 9 abstenciones, entre ellas la de Francia, Reino Unido y Colombia.

La resolución de Baréin...

El documento aprobado, presentado por Baréin en nombre de Kuwait, Omán, Catar, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Jordania, "exige" a Irán que "ponga fin de inmediato y sin condiciones a toda provocación o amenaza contra los Estados vecinos".

La resolución, que antes de la votación contaba con el respaldo de 135 países, entre ellos Estados Unidos e Israel, además de Reino Unido, Francia o España, pide al país persa que cumpla "plenamente con sus obligaciones en virtud del derecho internacional" y defiende "la integridad territorial, la soberanía y la independencia política" de los países afectados.

El embajador bareiní ante la ONU, Jamal Alrowaiei, afirmó que este resultado demuestra la "firmeza" de la comunidad internacional frente a "los ataques injustos y hostiles de Irán".

Una columna de humo se eleva tras el lanzamiento de un ataque con misiles por parte de Irán contra el cuartel de la Quinta Flota de la Armada de EEUU en Manama, Baréin, el 28 de febrero de 2026. Anadolu via Getty Images

Teherán empezó a bombardear a los países árabes del Golfo Pérsico y a Jordania, en los que Washington tiene bases militares, como respuesta al ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra su país. Los bombardeos han dejado más de una decena de muertos y de un centenar de heridos.

Por su parte, el representante iraní, Amir Saeid Iravani, declaró que la resolución constituye una "injusticia flagrante" contra su país, al que se refirió como "la principal víctima de un claro acto de agresión".

El embajador alertó que "establece impunidad" a la vez que envía un mensaje "erróneo" a la comunidad internacional que "envalentona a los agresores a cometer más crímenes".

Sin embargo, Iravani agradeció a la delegación rusa y china sus esfuerzos para presentar una resolución "imparcial".

... y la resolución rusa

El texto introducido por Rusia, que no señalaba a ningún país como agresor y solo cuenta con cuatro puntos generales, pedía a "todas las partes" que "cesen inmediatamente sus actividades militares y se abstengan de una mayor escalada en Oriente Medio y más allá".

El embajador ruso pidió al resto de países que aprobaran este documento, "destinado a calmar urgentemente la situación".

Pese a que la mayoría de estados con derecho a voto se abstuvieron, el embajador de Estados Unidos ante la ONU, Mike Walz, justificó su oposición tras acusar a Rusia de estar actuando para "proteger a su socio, Irán". La embajadora de Letonia, Sanita Pavluta-Deslandes, cargó por su parte contra Moscú por ser "un país agresor".

El representante israelí ante las Naciones Unidas, Danny Danon, intervino al final de la sesión para justificar el operativo conjunto con Washington como una respuesta a los 47 años de Irán como República Islámica, durante los que, según él, han matado a miles de civiles y se han dedicado a amenazar.

Los bombardeos en Irán, originados tras el ataque conjunto de EEUU e Israel del pasado 28 de febrero, ya se ha cobrado la vida de miles de civiles, entre ellos 168 niñas en un colegio del país, además de la de su entonces líder supremo, el ayatolá Alí Jameneí, y gran parte de su cúpula militar.

La Media Luna Roja y el embajador iraní Iravani afirmaron que al menos 1.332 civiles han muerto en ataques en 636 lugares del país desde el inicio de los bombardeos, aunque hace días que no actualizan el balance de muertos.