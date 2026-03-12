8 de cada 10 españoles, preocupados por si le cotillean su móvil en público: Samsung ha sido de los primeros en ponerle remedio

¿A quién no le ha pasado? Vas sentado en el metro o en el autobús con el teléfono móvil en la mano, quieres entrar en la aplicación de tu banco para hacer alguna operación o consultar tu saldo y lo primero que haces es bajar el brillo al máximo para que nadie lo vea.

Esta respuesta, casi automática, es el reflejo de la preocupación que muchos seguimos teniendo a día de hoy por dar a conocer datos, conversaciones o cualquier otra cosa que hagamos con nuestro teléfono móvil.

Pero ahora tenemos más datos sobre a qué porcentaje de la población le preocupa, de verdad, que alguien pueda cotillearle su pantalla del móvil en lugares públicos y se entere de todo lo que estamos haciendo.

8 de cada 10 españoles, preocupados por los cotillas

En el estudio, 'La IA ante el Espejo', realizado por Ipsos para Samsung en España, la preocupación entre los españoles es palpable respecto a la privacidad de su teléfono móvil en espacios públicos.

Según esta encuesta a 1.000 personas de distintas edades, tres de cada cinco españoles reconocen que realizan consultas personales desde su móvil en estos lugares públicos. Aunque una buena mayoría muestra su incomodidad.

En concreto, a 8 de cada 10 personas les preocupa que otras con las que comparten este espacio puedan ver el contenido que aparece en su pantalla. De hecho, el 66% de los encuestados aseguran que ha sentido alguna vez que otra persona estaba mirando su pantalla.

Esta encuesta también refleja que el 71% de los españoles cree que la privacidad visual es casi tan importante como una protección exhaustiva de los datos personales de los usuarios. Pese a ello, sólo un 10% usa filtros, como cristales templados oscuros, porque los consideran poco prácticos.

El remedio de Samsung

Casi dos de cada tres españoles consideran que, antes que poner estos elementos físicos para impedir que otros vean lo que aparece en su pantalla, abogarían por incluir un sistema integrado de privacidad dentro del dispositivo.

Y ahí es donde Samsung sale a relucir. El nuevo Samsung Galaxy S26 Ultra, del que ya hemos hablado y del que muy pronto traeremos una extensa review, está en boca de todos por su pantalla de privacidad.

En concreto, una pantalla de privacidad integrada a nivel de píxel que podemos configurar de forma totalmente manual y que permite que se limite la visibilidad desde ángulos laterales y que, los usuarios que la usan no sufran ninguna pérdida en pantalla.

David Alonso, vicepresidente del área de Movilidad en Samsung Electronics, asegura que se está viendo un cambio "muy significativo" y es que "el móvil concentra cada vez más información sensible, pero el usuario no quiere renunciar a usarlo en cualquier lugar".

"En línea con la apuesta de Samsung por la ciberseguridad, respondemos a esa nueva realidad con una Pantalla de privacidad integrada en el móvil Galaxy S26 y con una generación de IA diseñada para simplificar el día a día sin comprometer la seguridad ni el control del usuario", ha señalado.

En las primeras pruebas que hemos hecho de esta pantalla de privacidad nos ha impresionado, se puede gestionar para la pantalla completa o sólo para las notificaciones. Una apuesta que es el primer paso de lo que puede estar por venir en el sector.