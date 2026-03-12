Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Clara Galle no se corta a la hora de opinar sobre la presencia de 'influencers' en los Goya: "Es el mínimo respeto"
Clara Galle no se corta a la hora de opinar sobre la presencia de 'influencers' en los Goya: "Es el mínimo respeto"

La actriz ha dado su opinión con respecto a la presencia de 'influencers' en las alfombras rojas.

En los últimos eventos cinematográficos, ya fueran los Goya o el más reciente Festival de Málaga, ha habido una polémica que ha sobrevolado las alfombras rojas: la presencia de influencers y famosos en redes sociales en estos espacios, mientras que muchos actores, directores o guionistas no acuden a este tipo de ceremonias porque no son invitados.

Además, declaraciones virales como las de la influencer Ona Gonfaus, quien al ser preguntada por los medios sobre una recomendación cinematográfica dijo comentarios como "una película... qué rollo" y no supo decir ningún nombre de las que se presentaban en el certamen de cine español que tiene lugar en la capital malacitana.

Es por ello, que numerosos actores se han pronunciado al respecto, una de ellas ha sido Clara Galle, actriz de series de Netflix como Olympo o Ni una más, quien ha dejado claro en una entrevista con Europa Press su posición al respecto.

"Al igual que nosotros podemos abrirnos respetando otros oficios, otras ramas, creo que las personas que quieren formar parte de esto también deberían", declaró la actriz, que presenta la miniserie de Netflix, Esa noche, basada en la novela homónima de Gillian McAllister, junto a las actrices Claudia Salas y Paula Usero.

"Y el mínimo respeto es ser un poco conscientes de lo que esta industria implica o de las películas que se hacen o del trabajo que forma esto. Estar invitado, creo que puede beneficiar a todo el mundo, pero sacar el móvil y googlear sobre lo que la industria española del cine está haciendo no cuesta mucho", recalcó la intérprete.

La reivindicación de los equipos técnicos en los rodajes

Por su parte, Salas y Usero dejaron también claro ante las cámaras de Europa Press, que la industria del cine es mucho más que cineastas y actores y quisieron reclacar el papel de los equipos técnicos durante los rodajes. "Hay mucha gente que va de negro en los rodajes que no van a la fiesta del cine", señaló Salas.

"No me parece mal si da lugar a que se nos visibilice más, siempre y cuando no quite el lugar a otras personas que sí que trabajan 24 horas, 7 días a la semana prácticamente, por levantar un rodaje", apuntó Usero, con respecto a la presencia que deberían tener los equipos técnicos en estas galas de premios o fiestas.

