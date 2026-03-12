Megan Montaner: "Hace unos años a las mujeres del campo era muy difícil que las tomaran en serio"

Megan Montaner se viste de nuevo con el mono de faena para volver a interpretar a la mujer empoderada y protagonista de Entre tierras, la serie de Atresmedia que regresa con una segunda temporada disponible en la plataforma Atresplayer a partir de este domingo 15 de marzo.

La actriz vuelve a interpretar a María, pero en esta ocasión dos décadas más tarde, con la democracia asentándose en un país que venía de sufrir una dictadura que abarcó casi cuarenta años.

El campo ejerce como escenario de este drama rural en el que María tendrá que adaptarse a los nuevos tiempos tras perder a su marido, Manuel. En esta nueva temporada se abordarán temas como los conflictos familiares, la diferencia de clases y el amor imposible.

Con motivo del estreno de la segunda temporada de Entre tierras, Megan Montaner ha atendido a los medios de comunicación en el marco del Festival de Málaga, donde Atresplayer ha presentado Entre tierras y La nena, dos de sus apuestas para esta temporada.

El empoderamiento de la mujer en un mundo dominado por la autoridad del hombre es uno de los ejes temáticos de la serie. Una cuestión que Megan Montaner ha puesto de relieve, señalando que tanto en los años sesenta —momento en el que se ambienta la primera temporada— como en los ochenta, cuando se desarrolla esta, "era muy difícil que a las mujeres nos tomaran en serio".

Una evolución que abarca dos décadas

Sobre su personaje, María, la actriz aragonesa cree que es "hija de su tiempo" porque es una mujer "con muy poca opinión", aunque "con mucha fuerza y con mucha valentía". En aquel momento, los años ochenta, había muchas como ella, capaces de sacar adelante "a una familia sin ninguna red alrededor".

"María tiene una capacidad de perseverancia, de fuerza, de amor por su familia, por las tierras y por el legado, que pasa por encima de todo", asegura Megan Montaner. María se ve obligada a adaptarse a los cambios constantes que imprime la sociedad, en constante cambio tras dejar atrás una dictadura y abrazar la democracia.

"Se enfrenta a los años ochenta. Hay cambios en todo: la maquinaria, la cultura del campo... Todo lo que era la tradición que ella llevaba antes y que ha conocido pasa a otro plano completamente diferente, del progreso", explica.

Estos avances también se reflejan en su familia, que refleja el cambio generacional. La sociedad española se va quitando capas de rectitud a medida que se van conquistando derechos y libertades.

"Sus hijos, de repente, ya no piensan como ella. Tienen una idea y un criterio muchísimo más moderno que el de ella. Eso hace que sea un momento muy difícil y duro para ella, y es una cosa que, para mí, como actriz, me parece muy interesante abordarla", asegura.

La actriz cree que en aquellos años, era muy difícil que "siendo mujer te tomaran en serio". El personaje de María, ya sin su marido en la sombra "tendrá que tomar una postura mucho más fuerte" en esta segunda temporada.

"Se está idealizando mucho lo de irse al campo"

El medio rural está presente a lo largo de toda la serie, tanto en la primera como en la segunda temporada. Pese a estar muy lejos de ser un entorno idílico, hay quienes tienden a exagerar los beneficios del campo sobre la ciudad.

Preguntada por esta cuestión, la actriz cree que pese a que puede llegar a ser muy atractivo para las personas que viven en las ciudades, el campo "también es muy duro". Hay gente que dice 'venga, vámonos fuera, a tener nuestros propios recursos, a hacerlo todo bien', pero luego no es tan fácil".

"¿Cuándo tengas humedades en casa qué vas a hacer? ¿Y si tienes huerto?", reflexiona Megan Montaner, que confiesa sentirse muy ligara al mundo rural. "Es algo que necesito, soy una cabrita de monte", sentencia la actriz oscense.