Ana Rosa dice que el Gobierno "no saca ninguna ley" y Rafael Simancas salta como un resorte: "Habrá quien les crea"

Rafael Simancas, secretario de Estado de relaciones con las Cortes, ha saltado como un resorte al ver las declaraciones que la presentadora de Telecinco, Ana Rosa Quintana, ha hecho sobre el Gobierno de España.

En una entrevista publicada este sábado en Papel, del diario El Mundo, la conductora de El programa de Ana Rosa habló en unos términos muy críticos contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez, acusándole de no aprobar ninguna norma.

"Estamos como Italia hace unos años, cuando el Gobierno iba por un lado y la sociedad por otro. Estamos en ese punto: no tenemos Gobierno, no se saca ninguna ley, no se hace absolutamente nada", señaló.

Al ver las palabras de Ana Rosa, Rafael Simancas ha reaccionado desde la red social X, junto a 42 leyes que se han aprobado. "Y lo llaman periodismo… Y hasta habrá quien les crea. 42 leyes aprobadas y en BOE, solo en esta legislatura", ha contestado.

La presentadora de Telecinco también usó otros términos para hablar de Sánchez y de lo que debería hacer. "Yo espero que no pasen más cosas porque llevamos unos años que ocurre de todo: una pandemia, un volcán, la DANA, los incendios, un apagón alucinante en un país como España y que todavía no sabemos qué pasó... Espero que haya elecciones, aunque Sánchez diga que no porque son una perdida de tiempo y porque las perdería", aseguró.

"Oiga, esto es una democracia. Sánchez está en una situación que, en cualquier país europeo, con uno sólo de los casos que le rodean, tendría que haber dimitido. Tiene que dimitir. Es lo que tiene que pasar. Tiene que presentar su dimisión porque, además, yo creo que está sufriendo y no quiero que sufra", defendió Ana Rosa en la misma entrevista.

Respecto a una posible entrevista a Sánchez, la presentadora reconoció que "¿para qué?". "Si te va a decir una cosa hoy y otra mañana, cuando no te va a meter tres bolas o va a lanzar mensajes como los del otro día en La 1 contra los jueces o asegurando que no necesita aprobar los presupuestos", añadió.