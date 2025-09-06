Esta frase de Pérez-Reverte sobre Sánchez en 'El Hormiguero' llega a Ana Rosa: su reacción, rotunda

Ana Rosa Quintana ha ofrecido una entrevista al diario El Mundo antes de arrancar la que será su temporada número 20 al frente de El Programa de Ana Rosa y en ella no ha dudado en hablar de una de las frases que el escritor Arturo Pérez-Reverte dejó el pasado miércoles durante su visita a El Hormiguero.

"Igual que Putin tomó la medida de Europa, Sánchez ha tomado la medida a España", aseguró durante la entrevista que le hizo Pablo Motos. En la charla que la presentadora de Telecinco ha mantenido con la periodista Esther Mucientes, ha dejado clara su postura: "Estoy totalmente de acuerdo".

"Vamos a ver que tenemos una polarización cada vez mayor. Buenos y malos. A favor o en contra. La prensa es mala, los jueces son malos. Todo el que crítica al Gobierno, a él o a su entorno, es malo. ¿De verdad?", ha explicado la conductora de El Programa de Ana Rosa.

Ana Rosa ha recordado que "Sánchez es el presidente de todos los españoles", pero también "de los nueve millones que votaron al PP, de los que votaron a Vox, de los que votaron a Podemos".

"No se puede gobernar solamente para una pequeña parte de los españoles. Y luego todas las cesiones al independentismo. Todavía veremos esta temporada a Sánchez irse a ver a Puigdemont... Va a ser una temporada trepidante", ha avanzado.

La presentadora, que hace unas semanas ya habló de que España se encuentra en una situación "agónica" y está ante "un final de ciclo clarísimo", ha señalado que vienen "tiempos muy, muy duros, muy de confrontación". "Lo que dijo de los jueces Sánchez en su entrevista del lunes es gravísimo. Afirmar que hay jueces que juegan a la política y políticos que juegan a ser jueces... De verdad, que tenga respeto a los ciudadanos ya que no se lo tiene a las instituciones. Un presidente del Gobierno no puede inmiscuirse de esa manera", ha expuesto.

Ana Rosa ha confesado que a ella le gustaría que hubiese elecciones, "aunque Sánchez diga que no porque son una pérdida de tiempo y porque las perdería". "Oiga, esto es una democracia. Sánchez está en una situación que, en cualquier país europeo, con uno sólo de los casos que le rodean, tendría que haber dimitido. Tiene que dimitir. Es lo que tiene que pasar. Tiene que presentar su dimisión porque, además, yo creo que está sufriendo y no quiero que sufra", ha razonado.