Ana Rosa pregunta (con ironía) quién es Alba Carrillo y ella responde con un párrafo demoledor

La periodista y presentadora Ana Rosa Quintana ha sido preguntada por sus compañeros de profesión del ya cancelado programa de TVE, La Familia de la Tele. No ha querido "entrar en un juego de hablar mal de un compañero, ni de confrontar con un compañero".

Sin embargo, cuando ha sido preguntada por la modelo Alba Carrillo su respuesta no ha dejado indiferente a nadie. "¿Quién es?", ha dejado caer con un tono irónico antes de marcharse de la entrevista concedida a FórmulaTV.

Carrillo ha respondido de forma muy contundente con varias frases demoledoras. Lo ha hecho a través de sus historias de Instagram. Lo primero que ha pedido es simplemente y llanamente respeto y dignidad: "Y cómo le explico yo a este ser humano que todos los seres vivientes SOMOS, por el mero hecho de existir, y merecemos respeto y dignidad. ¿Cómo le explico quién soy?".

No se ha cortado en decirle, de forma inapelable, quién es Alba Carrillo: "La que escribió un libro editado por la editorial más prestigiosa del mundo y lo escribió sola. La que fue víctima de sus pocos escrúpulos periodísticos y a quién grabó en una fiesta privada a la que ella misma invitó".

"¿La que no ha tenido nunca contacto con Villarejo porque no ha tenido que 'salvar' nunca a ningún marido? ¿La que nunca ha dicho que los gaditanos viven de paguitas, pero voy allí a celebrar la boda de mi hijo? ¿La que tuvo que interponer una demanda por su situación laboral en un programa de su productora? ¿La que trabaja en la cadena que te gana todas las mañanas? ¿La que nunca ha dicho que Usera es Chinatown?", ha proseguido.

"Y puedo seguir, pero prefiero echarme la siesta. Haznos un favor y vete a la radio. No por edad, no me gusta el edadismo, es porque se te pone un carácter cada vez más agrio y se refleja en tu cara. Ni tu maravillosa estilista, a la que admiro profundamente, puede levantar tu plúmbea facha-da", ha concluido la modelo.

