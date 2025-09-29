Ana Rosa Quintana le pregunta a Ayuso por Gaza y ella empieza a hablar de Fernando Alonso

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, es entrevistada en 'El programa de Ana Rosa'.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha acudido este lunes al plató de El programa de Ana Rosa, donde ha sido entrevistada por la presentadora, Ana Rosa Quintana, dejando algunas declaraciones que han dado mucho de qué hablar.

Una de las respuestas más comentadas de la presidenta de la Comunidad de Madrid ha sido la comparación que Ayuso ha hecho, mencionando al piloto de Fórmula 1 Fernando Alonso, para hablar de la situación de Gaza y de la implicación de la sociedad española.

"Genocidio fue Ruanda, Bosnia... Es decir, nos hemos puesto todos a hablar de esto como cuando Fernando Alonso competía -bueno, que sigue compitiendo-, pero siempre que estaban las carreras de Fernando Alonso todos sabíamos de neumáticos de lluvia", ha comenzado diciendo la política.

"'No hombre, no. Ahora lo que tiene que hacer...'", ha ironizado, parafraseando lo que, según ella, decía la gente en la época en la que Fernando Alonso era el favorito de la competición deportiva.

"De repente todo el mundo sabía de Fórmula 1, porque Fernando Alonso nos llevó a la ilusión de la Fórmula 1. Entonces, se puso como deporte de moda y todo el mundo el domingo le decía lo que tenía que hacer", ha subrayado Ayuso.

"O sea, todo el mundo sabe de todo, de derecho internacional, de fronteras... Se pone a hablar de un conflicto que vamos a pagar por mucho tiempo, por cierto", ha criticado la presidenta de la Comunidad de Madrid.

Unas declaraciones que no han pasado para nada desapercibidas, haciendo que muchos de los espectadores pongan el grito en el cielo al escuchar esta comparación, calificándola como "una frivolidad".

"ISABEL DÍAZ AYUSO compara el genocidio en Palestina con los neumáticos de lluvia de FERNANDO ALONSO. Alonso nos trajo la ilusión por la Fórmula 1 e Israel la ilusión por la matanza de decenas de miles de niños. Su carrera política acabará sepultada baja las ruinas de GAZA", ha censurado el tuitero Guillermo Guijarro (@remerikos).

"En términos psiquiátricos, literalmente está IDA"; "Independientemente de la ideología y los compromisos políticos es indecente este comentario"; "Madre mía, no doy crédito..."; "Hasta la cara de Quintana es un poema", han comentado otros usuarios.