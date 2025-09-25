Anabel Alonso muestra su preocupación por lo que está viendo en los jóvenes: "​Me da miedo"

La actriz Anabel Alonso ha sido entrevistada por el periodista Xabier Fortes en La Noche en 24 Horas y ha confesado lo que más le preocupa de la actual sociedad. Como acostumbra a ser ella a la hora de dar sus opiniones, no ha tenido ningún reparo en hablar de una manera cristalina.

"Me da miedo que en los jóvenes, muy jóvenes, hay un repunte de esas actitudes machistas y de esa sumisión de la mujer. Nosotras las mujeres más maduras creo que llevamos a gala ese feminismo, que es igualdad", ha comenzado diciendo la interprete vasca, que saltó a la fama por su participación en la mítica serie 7 vidas.

Alonso, además, ha añadido que en cambio ve que "las nuevas generaciones malinterpretan (este feminismo) porque los chicos jóvenes creen que se les están quitando derechos, cuando han sido privilegios y las chicas jóvenes también entran mucho en esto". "Aunque estoy generalizando", ha rematado.

Finalmente, Alonso ha subrayado que "el voto de ultraderecha tiene un buen caldo de cultivo en menores de 34 años". "Me preocupan esas nuevas generaciones y, aunque hemos dado muchos pasos, seguimos siendo el segundo sexo porque seguimos ocupándonos de las tareas del hogar, dedicándonos a los cuidados, cobrando menos por el mismo trabajo", ha sentenciado.

Por último, la actriz ha concluido diciendo que "hemos avanzado, pero nos queda mucho y esta tendencia juvenil me preocupa una barbaridad".

El pasado fin de semana, Alonso también dio una entrevista en el programa del periodista Javier Gallego, Carne Cruda, en la que respondió a qué le parece que los actores se posicionen políticamente.

Al ser preguntada sobre si sus opiniones en redes sociales le han costado algún papel, ella reconoció que "no sabe si le habrá pasado factura o no", pero justificó que le parece "absolutamente respetable" que "uno pueda expresarse con educación y diga lo que piensa".

"Es todo tan aleatorio y si el color azul no le gusta a todo el mundo o la paella, por qué voy a gustar yo. Nunca le voy a gustar a todo el mundo, así que, por lo menos, me quedo a gusto", señaló.