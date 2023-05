Àngels Barceló explica la razón personal por la que reaccionó de esta forma en directo

Àngels Barceló ha sido uno de los nombres propios de la semana, que ya es decir. La semana en la que Pedro Sánchez ha sido noticia por convocar elecciones anticipadas para el 23 de julio la periodista de la SER ha sido trending topic por su reacción al enterarse de la fecha.

La periodista ha explicado en Buenismo Bien, el programa de Quique Pienado, Manuel Burque y Henar Álvarez en la SER por qué hizo ese gesto. En un primer momento, Burque ha comentado que Barceló ha superado el meme aquel de los independentistas catalanes celebrando la independencia durantes unos segundos.

"Es que el mío también son dos tiempos, porque yo escucho el anuncio de la convocatoria electoral, que bueno, si es convocatoria electoral ya vale. Pero claro, es que el problema es el día. Ahí es cuando yo reacciono, porque la convocatoria electoral yo pensaba, pues eso, septiembre, octubre...", ha explicado.

La presentadora de Hoy por Hoy ha contado que se iba de vacaciones a partir del 14 de julio y Peinado le ha dicho en tono de humor si tenía reservado un apartahotel. "Bueno, tengo billetes de avión", ha dicho la periodista antes de explicar el verdadero motivo.

"Es que es la semana que me voy de vacaciones con mi padre, que tiene 90 años, y que es la semana de su vida. Yo esa semana me llevo a mi padre a Menorca y es la semana de mis vacaciones con mi padre", ha contado.

Al final ha explicado que no va a tocar sus vacaciones porque "ya nos hemos medio apañado": "Yo trabajaré un poco desde Menorca, pero no, no, no, no lo voy a retrasar porque ya tengo los billetes y mi padre está super ilusionado. Entonces por eso me fastidió, sobre todo".