Antón Losada advierte sobre algo del televoto de Eurovisión que muchos olvidan a menudo y es fundamental

El politólogo Antón Losada se ha pronunciado sobre la polémica del televoto en Eurovisión, que a punto estuvo de provocar que Israel ganase el festival pese a todas las críticas que ha generado su presencia.

"A mí me parece todo tan propio de Eurovisión... me llama mucho la atención que hay parte de la prensa conservadora española que culpa del resultado de Melody a Pedro Sánchez. Que me resulta de lo más churrigueresco. Como no quiero que me señalen, seguro que es culpa de Pedro Sánchez", empieza ironizando Losada en Hoy por hoy, de la Cadena Ser.

"Dicho esto... hombre, llamarle voto popular a algo que te cuesta 0,99 céntimos y puedes hacerlo 20 veces desde el mismo teléfono... en fin... reservamos la palabra popular para otra cosa. Esto es un negocio de mensajería que tiene montada la UER y las televisiones. Que me parece muy bien y muy legítimo y si la gente tiene 20 euros para gastárselo en eso, adelante. Pero eso no es voto popular, es otra cosa. Es una manera de monetizar el festival", avisa.

"¿A eso le queremos dar trascendencia política? Por supuesto, es que Eurovisión siempre la ha tenido. Israel no ha inventado nada nuevo ni está haciendo nada que no hayan hecho casi todos los países que han participado en Eurovisión desde que Eurovisión es Eurovisión. Y cada vez que un país ha tenido problemas de imagen, diplomacia... Eurovisión siempre ha sido", recuerda.

"¿Cuál es el escenario que pretende la UER? ¿Que el festival sea completamente ajeno a lo que pasa en el mundo, a su alrededor?", ha preguntado antes de ser demoledor: "Es que sería tan absurdo ver a un montón de brilli brillis cantando un montón de canciones a mi juicio discutibles mientras el mundo a su alrededor...".

"No recuerdo que ningún gobierno haya prohibido a sus ciudadanos criticar a Israel. Sin embargo la UER sí se lo ha prohibido a los comentaristas, a los asociados... e incluso ha amenazado a RTVE, cosa que me parece cuando menos sorprendente. Es una sociedad un poco rara en la que te amenazan de esas manera", insiste.