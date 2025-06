Antón Losada habla de Luis Enrique como pocos lo han hecho: para muchos da justo en el clavo

El politólogo Antón Losada ha dejado una compartida reflexión sobre Luis Enrique después de que el entrenador asturiano ganase con el PSG la final de la Champions, tras superar al Inter de Milán por 5-0.

"Luis Enrique, jefe de la Champions diez años después. Felicidades. Mientras la mitad de la prensa deportiva de España se recupera del disgusto, una lección y un pequeño consejo para el Gobierno", dice Losada en un vídeo que ha subido a Instagram.

"Si alguien sabe derruido y de campañas contra él es Luis Enrique. Seguid su ejemplo. Se habla en el campo. Cuando se gana y cuando se pierde. Y el resto.. Let It Go", ha rematado el politólogo.

En las reacciones, numerosos usuarios aplauden a Losada. "Qué sabio eres Antón!!👏👏👏", dice uno. En la misma línea, otro apunta: "Siempre sabiduría… gracias🙏un consejo que nos sirve a todos/as".

Pero también hay quien no ve del todo atinada la comparación que hace. "No estoy de acuerdo, no es tan señor que apoyó a Rubiales en el caso 'acoso sex a Jenny' las mujeres no olvidamos💜💜", dice una persona. Y otra: "Madre Mia Antón, salarios de 1200 € y tu hablando de fútbol. Pa lo que hemos quedado!!!".