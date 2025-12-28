Un cliente se queda sin mesa en un restaurante y lo que hace justo después es para enseñar en los colegios

Cuando acudimos a un restaurante sin reserva es muy probable que tengamos que esperar un buen rato para sentarnos. En el peor de los casos, y si se trata de fechas muy señaladas como Navidad, seguramente no podremos disfrutar de los platos que ofrece el establecimiento que hemos elegido.

Esto último es lo que le pasó a un cliente de un restaurante, que pese a no encontrar una mesa disponible, tuvo muy buenas palabras para el servicio de dicho local. Y lo hizo a través de una reseña que ha compartido la cuenta de X (@soycamarero). "En esta ocasión solo puedo valorar el servicio", avisa este cliente, que valoró la atención con cinco estrellas.

"Nos presentamos un mediodía con la intención de comer mi familia y yo. Fuimos SIN RESERVA y estaba todo lleno", relata este cliente que agradece enormemente el interés de los empleados del restaurante por encontrarle una mesa. "Muy amablemente se disculparon, con toda la educación del mundo", subraya.

El cliente, pese a irse de vacío, asegura que volverá al restaurante, pero esta vez con reserva. "Esto no nos va a impedir volver otro día", asegura, aclarando que en la próxima ocasión lo hará de una forma muy diferente. "Nos aseguraremos de llamar antes para reservar", concluye su reseña.

Llamar para reservar... y para cancelar

Reseñas como esta ponen de manifiesto la importancia de reservar mesa antes de acudir a un restaurante. Años atrás solo se podía hacer por teléfono, pero desde hace años prácticamente todos los establecimientos cuentan con servicio de reserva online. Asegurarnos un hueco en nuestro local predilecto es ahora más fácil que nunca, facilitando además el trabajo a los propietarios y empleados del restaurante.

Pero no solo en ocasiones como estas hay que avisar al local. Si por cualquier motivo finalmente no podemos acudir al restaurante a comer o cenar, es necesario y de buena educación llamar para cancelar la reserva. De esta forma, dejaremos nuestra mesa libre y el establecimiento podrá asignársela a otros clientes.