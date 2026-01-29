Antonio Maestre no se corta en dirigirse a Pérez-Reverte tras cancelar las jornadas sobre la Guerra Civil: con mención a Rafael Chirbes incluida

El periodista Antonio Maestre le ha dedicado una columna de opinión en La Sexta al escritor Arturo Pérez-Reverte, organizador de las ya canceladas jornadas sobre la Guerra Civil, tituladas 1936: La guerra que todos perdimos, que iban a celebrarse en Sevilla.

Este congreso se ha convertido en todo un lío desde que el escritor David Uclés, ganador del Premio Nadal 2026, se negara a participar ante la presencia de personajes como José María Aznar e Iván Espinosa de los Monteros. La polémica escaló a más hasta que tanto Reverte como Jesús Vigorra, también organizador, anunciaran la cancelación.

En la vorágine de reacciones, Maestre no se ha dejado nada en el tintero al dedicarle un largo texto en el que habla sobre las jornadas, pero se ha centrado especialmente en la figura del escritor. En el titular ya deja entrever por dónde van los tiros: "A Arturo Pérez-Reverte no le gusta la libertad cuando la ejerce David Uclés".

El capitán "está triste"

Comienza haciendo una alusión a uno de los libros más célebres de Reverte: "El capitán está triste (El capitán Alatriste)". La contundencia va a más en cada línea que sigue: "Ha tenido que cancelar su bodrio revisionista porque una parte de la opinión pública ha dejado claro que lo que hace es un bodrio revisionista".

Sobre el "problema" al que se ha tenido que "enfrentar" Reverte, según Maestro, no es otra cosa que un "ejercicio de libertad plena a los que no está acostumbrado alguien que mira al mundo con condescendencia".

Y hace mención de David Uclés: "Lo cierto es que lo único que ha pasado y no ha soportado es que un escritor que también ha tenido éxito (Uclés), haya elegido en el pleno ejercicio de su libertad no participar en una serie de conferencias anunciadas con un cartel infame y con un título aún más infame".

Sobre el título, La guerra que perdimos, señala que "pone a golpistas y demócratas, a fascistas y republicanos, a víctimas y victimarios en situación de igualdad".

Un "faltón"

Define a Reverte como un "cuñado con fedora en un país con un debate sobre su pasado. Es un tipo que dicta cátedra sobre la historia que imparten nuestros profesores sin leerse un currículum de secundaria". Menciona incluso a Jordi Wild, presentador del pódcast The Wild Project, al que Reverte ha ido un par de veces.

Se mete hasta con sus logros: "Es un asiento de la RAE con el único mérito de ser un faltón que llama sectario por sistema a todo el que no le baila el agua y no le llama Don Arturo en cada mensaje en redes".

El favor de Reverte

Para Maestre, Reverte tiene "la suerte" de contar con todo "el favor del dinero y el poder". "Y creerse por eso que es superior a multitud de gente que tiene mucho más nivel cultural e intelectual", añade.

En su conclusión, advierte de que por mucho que "todo el espectro político se pliegue" ante él, no significa que no haya una España que "no se deje impresionar" por alguien que "en condiciones normales no pasaría por ser un literato de cuarta categoría".

"Porque expresar eso, aunque a Pérez-Reverte no le guste la libertad cuando la ejercen los demás, es también un ejercicio de libertad", concluye.

Remate haciendo una alusión al escritor Rafael Chirbes: "Ay, Arturo, qué calado te tenía Rafael Chirbes. Ese sí que era un grande de la literatura".