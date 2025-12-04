Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Antonio Maestre sentencia con una frase a Isabel Díaz Ayuso tras el escándalo del Hospital de Torrejón
"Me subleva de una manera que es difícilmente asumible".

Daniel Pueblas Lara
Antonio Maestre ha sido tajante con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. El periodista y escritor, colaborador habitual de Al rojo vivo, ha dado su opinión sobre el escándalo del hospital púbico de Torrejón de Ardoz con gestión privada

Tras escuchar los audios desvelados por El País, Maestre ha asegurado que esta cuestión es un tema especialmente delicado: "Me subleva de una manera que es difícilmente asumible". Instantes después, ha afirmado que Isabel Díaz Ayuso "tiene una gestión que facilita la muerte de los pacientes con tal de que las empresas privadas ganen dinero".

Con estas palabras, Antonio Maestre ha vuelto a confrontar directamente con la gestión y las políticas del PP madrileño. Mientras, la presidenta de la Comunidad de Madrid, se ha defendido de las críticas asegurando que la región tiene "la mejor sanidad pública de España, y que fomenta esa colaboración público-privada no para que cuatro empeoren el sistema".

"El audio es aterrador"

No es la única reacción del periodista y escritor al escándalo del hospital de Torrejón de Ardoz. Al poco tiempo de conocer la noticia ha publicado un mensaje en X donde ha calificado el audio del CEO de Ribera Salud, Pablo Gallart, de "aterrador".

En este sentido, ha afirmado que desde la Comunidad de Madrid "nos quieren matar para ganar más" y se ha preguntado "¿esto no es delictivo?". En otro mensaje en X ha asegurado que los responsables "tienen que estar en la cárcel y los conciertos con la privada eliminados".

No es la primera vez que Antonio Maestre es especialmente crítico con Isabel Díaz Ayuso. Recientemente, y a colación de unas declaraciones de Vox contra la inmigración, la presidenta de la Comunidad de Madrid señaló que "alguien tendrá que limpiar sus casas y recoger sus cosechas".

Unas palabras a las que reaccionó el periodista de laSexta. "Cuando algunos alertamos sobre el mensaje utilitarista para contrarrestar el mensaje contra la inmigración nos referimos a esto. A ver si viendo lo clasista de mierda que suena en boca de Ayuso dejamos de decir que los inmigrantes son necesarios para pagarnos las pensiones", apuntó.

